Sedu contrata professores, pedagogos e cuidadores DTs

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A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo para a contratação de profissionais em designação temporária para atuar nas escolas da rede estadual, com oportunidades para todos os municípios do Estado observando a necessidade de cada região. Os aprovados farão parte de um cadastro de reserva. A expectativa da Sedu é de contratar 4 mil profissionais.

A regras para as seleções foram publicadas nesta segunda-feira (8) e, ao todo, são quatro editais, sendo eles para: professor habilitado, pedagogo e coordenador; professores não habilitados, profissionais para atuar nos cursos técnicos de educação profissional e também para cuidador.

De acordo com informações da Sedu, as seleções compreenderão as seguintes etapas: inscrição, classificação, chamada e contratação.

www.selecao.es.gov.br, a partir das 10 horas desta terça-feira (9), até as 17 horas do dia 16 de janeiro. As inscrições para o edital nº 01/2018 serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no site, a partir das 10 horas desta terça-feira (9), até as 17 horas do dia 16 de janeiro.

As oportunidades são para professores habilitados e pedagogos, para as disciplinas: Base Nacional Comum, Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, entre outros, além de vagas para professor para Atendimento Educacional Especializado em diversas áreas visando atender o público da educação especial e professor e instrutor de Libras.

As modalidades/etapas em que o candidato a professor/pedagogo em designação temporária poderá atuar, de acordo com a sua classificação e escolha são: escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar Quilombola, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade (Unidades Prisionais, Unidades Socioeducativas), nas Escolas de Tempo Integral e Escolas de Ensino Fundamental e Médio da Educação do Campo  CEIER, escolas unidocentes e pluridocentes, escolas que adotam a pedagogia da alternância e escolas localizadas em assentamentos.

As remunerações variam entre R$ 1.982,55 e R$ 3.554,92, para carga horária de 25 horas, de acordo com referência do título exigido como pré-requisito.

PROFESSORES NÃO HABILITADOS

As inscrições para o edital nº 02/2018 serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no site www.selecao.es.gov.br , a partir das 10 horas desta terça-feira (9), até as 17 horas do dia 16 de janeiro.

De acordo com o edital, as oportunidades são para professores não habilitados, para as disciplinas: Agricultura, Arte, Educação Física, Ensino Religioso, Biologia, Ciências, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, entre outros. Além de intérprete, instrutor e tradutor de Libras e professor para o Atendimento Educacional Especializado na área de deficiência visual, para atuar nas áreas de Música e Artes Plásticas.

As modalidades/etapas em que o candidato a professor em designação temporária poderá atuar, de acordo com a sua classificação e escolha são: escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar Quilombola, Educação em Espaços de Privação de Liberdade (Unidades Prisionais, Unidades Socioeducativas) Educação Especial e Programas/Projetos.

A remuneração do profissional não habilitado, contratado em designação temporária, será fixada conforme a exigência de pré-requisito.

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

As inscrições para o edital nº 03/2018 serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no site www.selecao.es.gov.br , a partir das 10 horas da quarta-feira (10), até as 17 horas do dia 17 de janeiro.

Serão abertas vagas para professores educação profissional para as áreas: Administração, Agricultura, Agronegócio, Arquivo, Ciências Contábeis, Desenho, Direito, Economia, Educação, Eletrotécnica, Empreendedorismo, Estatística Aplicada, Ética, Geografia, Geologia, Libras, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Língua Portuguesa, Logística, Marketing, Matemática Aplicada, Mecânica, Meio Ambiente, Modelagem, Portos, Psicologia, Química, Recursos Humanos, Segurança Do Trabalho, Sociologia, Tecnologia, Transações Imobiliárias, Zootecnica/Veterinária.

As remunerações variam entre R$ 1.230,56 e R$ 3.554,92, para carga horária de 25 horas, de acordo com referência do título exigido como pré-requisito.

CUIDADOR

As inscrições para o edital nº 04/2018 serão realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico, no site www.selecao.es.gov.br , a partir das 10 horas da terça-feira (9), até as 17 horas do dia 16 de janeiro.

O candidato precisa ter certificado de conclusão, histórico ou diploma de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação. Para a carga horária de 30 horas semanais o salário é de R$ 1.102,00. Já para carga horária de 40 horas semanais o salário é de R$ R$ 1.393,75.