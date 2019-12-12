Sedu abre seleção para contratar professores temporários

Ao todo são três editais. Os dois primeiros são para profissionais habilitados ou não. Nestas duas seleções, os selecionados vão atuar nas escolas da Rede Estadual no ano letivo de 2020. Eles vão trabalhar na educação básica: no Ensino Fundamental e no Médio, na Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Quilombola, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade (Unidades Prisionais, Unidades de Atendimento Socioeducativo - Iases), nas Escolas de Tempo Integral, Escolas de Ensino Fundamental e Médio da Educação do Campo (Ceier), escolas Unidocentes e Pluridocentes, escolas que adotam a Pedagogia da Alternância, escolas localizadas em assentamentos e escolas localizadas em áreas rurais.