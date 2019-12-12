Sedu abre seleção para contratar professores temporários

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores habilitados ou não. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 3,7 mil.
Ao todo são três editais. Os dois primeiros são para profissionais habilitados ou não. Nestas duas seleções, os selecionados vão atuar nas escolas da Rede Estadual no ano letivo de 2020. Eles vão trabalhar na educação básica: no Ensino Fundamental e no Médio, na Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Quilombola, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade (Unidades Prisionais, Unidades de Atendimento Socioeducativo - Iases), nas Escolas de Tempo Integral, Escolas de Ensino Fundamental e Médio da Educação do Campo (Ceier), escolas Unidocentes e Pluridocentes, escolas que adotam a Pedagogia da Alternância, escolas localizadas em assentamentos e escolas localizadas em áreas rurais.
Há ainda um terceiro documento que tem como objetivo a contratação de professores de Educação Profissional. A atuação será nas áreas de agricultura, agronegócio, eletrotécnica, floresta, mecânica, meio ambiente, portos, química, segurança do trabalho e tecnologia.
A remuneração para os professores habilitados varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67, de acordo com a titulação do candidato. Já para o salário dos profissionais não habilitados, terá variação de R$ 1.220,30 a R$ 2.225,24. A carga horária é de 25 horas semanais.
As inscrições serão realizadas no site www.selecao.es.gov.br no período de 14h do dia 16 de dezembro até as 17h do dia 23 de dezembro.
Os candidatos serão submetidos à avaliação de títulos.