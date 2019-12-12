Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cadastro de reserva

Sedu abre seleção para contratar professores temporários

Selecionados vão atuar na educação básica: no Ensino Fundamental e no Médio, na Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Quilombola, Educação Especial, Educação em penitenciárias, entre outras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 12:25

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 12:25

Sedu vai contratar professores temporários habilitados ou não Crédito: Arquivo A Gazeta
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores habilitados ou não. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva. A remuneração pode chegar a R$ 3,7 mil.
Ao todo são três editais. Os dois primeiros são para profissionais habilitados ou não. Nestas duas seleções, os selecionados vão atuar nas escolas da Rede Estadual no ano letivo de 2020. Eles vão trabalhar na educação básica: no Ensino Fundamental e no Médio, na Educação de Jovens e Adultos, Educação Escolar Quilombola, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade (Unidades Prisionais, Unidades de Atendimento Socioeducativo - Iases), nas Escolas de Tempo Integral, Escolas de Ensino Fundamental e Médio da Educação do Campo (Ceier), escolas Unidocentes e Pluridocentes, escolas que adotam a Pedagogia da Alternância, escolas localizadas em assentamentos e escolas localizadas em áreas rurais.
Há ainda um terceiro documento que tem como objetivo a contratação de professores de Educação Profissional. A atuação será nas áreas de agricultura, agronegócio, eletrotécnica, floresta, mecânica, meio ambiente, portos, química, segurança do trabalho e tecnologia. 

Veja Também

Prefeitura de Vila Velha: inscrições para o concurso começam no dia 16

A remuneração para os professores habilitados varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67, de acordo com a titulação do candidato. Já para o salário dos profissionais não habilitados, terá variação de R$ 1.220,30 a R$ 2.225,24. A carga horária é de 25 horas semanais.
As inscrições serão realizadas no site www.selecao.es.gov.br no período de 14h do dia 16 de dezembro até as 17h do dia 23 de dezembro.
Os candidatos serão submetidos à avaliação de títulos.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados