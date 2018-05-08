Sedu abre processo seletivo para contratar professor de matemática

Sedu abriu oportunidades para professor de matemática Crédito:





A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo contratar professores de Matemática. Os selecionados vão atuar nos 47 polos como orientadores de iniciação científica, ministrando os encontros de aprofundamento de estudos para os estudantes do programa Matemática na Rede: preparando campeões.

A oferta é de 101 vagas para professores orientadores, distribuídas nos 44 municípios contemplados com 47 polos. O valor da bolsa mensal para a função de professor orientador de Iniciação Científica de Matemática será de R$ 500,00, com duração de quatro meses.

Podem participar da seleção professores graduados em Matemática, por meio de curso de licenciatura ou de bacharelado. Os candidatos devem ter disponibilidade para atuar aos sábados (manhã) em aulas e encontros de formação, conforme Plano de Atividades e Cronograma Oficial do Projeto de Iniciação Científica de Matemática; Além de ter disponibilidade de uma hora semanal para atendimento virtual aos estudantes de iniciação científica via Portal da Matemática da OBMEP.

Os interessados podem se inscrever até as 15h59 do dia 11 de maio, no banner do Programa Matemática na Rede: preparando campeões, que está disponível no site da Sedu www.educacao.es.gov.br.

No ato da inscrição, o professor deverá preencher atentamente com os seus dados pessoais, dados profissionais e sua escolha por um município para a realização da prova de seleção e o Polo de Iniciação Científica de Matemática  PICMat que atuará como professor orientador.

A prova de seleção será aplicada no dia 19 de maio, com início às 9 horas, no município escolhido pelo candidato no ato da inscrição e terá três horas e meia de duração.

O resultado da prova de seleção será divulgado no dia 21 de maio, a partir das 16 horas.

Programa Matemática na Rede: preparando campeões

O Programa Matemática na Rede: preparando campeões é um conjunto de ações que traçam diretrizes e metas de trabalhos, com o intuito de promover e contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica, potencializando o ensino-aprendizagem dos alunos da rede pública e incentivando o aprofundamento de estudos de Matemática.

Neste ano, serão abertas 2.525 vagas para estudantes das redes estadual e municipais, de 44 municípios. As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h da sexta-feira (11) até às 15h59 do dia 16 de maio, no site da Sedu www.educacao.es.gov.br.

Além do Projeto de Iniciação Científica de Matemática, o programa possibilita, desde 2016, a todas as escolas da rede pública estadual a oportunidade de aderirem ao Projeto de Monitoria de Matemática, com certificados para professores regulares e alunos monitores, pelas atividades de monitoria e aprofundamentos de estudos em Matemática.