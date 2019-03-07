Sedu abre inscrições para o Pré-Enem Digital 2019

Os aulões do Pré-Enem Digit@l 2019 serão realizados em 36 municípios Crédito: Divulgação/Sedu

A notícia é boa para quem vai fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. É que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) abriu inscrição no Pré-Enem Digit@l 2019 para alunos da Rede Pública. São 2.010 vagas ofertadas (5% para alunos com deficiência) e as inscrições vão até o dia 11 de março.

Os aulões acontecem em 36 municípios das 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE). O estudante deve optar por apenas uma unidade.

O resultado da seleção será divulgado na próxima quarta-feira (13), no site da Sedu, a partir das 15 horas. A matrícula pode ser realizada entre os dia 13 e 22 de março. No ato, é preciso que o aluno apresente documento de identidade - ou outro documento com foto - CPF e declaração original da escola, que comprava a média final do último ano letivo.

Quem pode se inscrever?

- Alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio Regular;

- Os que estão na 3ª série dos cursos com duração de quatro anos ou na 4ª série dos cursos com duração de quatro anos do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional (EMI);

- Estudantes alunos que estejam na 2ª e 3ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Médio; no CEEJA/NEEJA e já concluído disciplinas de Língua Portuguesa e Matéria referentes ao Ensino Médio ou Equivalente à 2ª Série do Ensino Médio e ter média anual igual ou superior a 60 pontos, no último ano cursado, em Língua Portuguesa e Matemática.

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