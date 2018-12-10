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Termporário

Sedu abre inscrição para cuidador nesta terça-feira (11)

Oportunidades são para profissionais com nível médio; remuneração pode chegar a R$ 1,2 mil mensais

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 16:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 16:08
Sedu vai contratar cuidador temporário Crédito:
As inscrições para o processo seletivo simplificado de cuidador da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) começam às 10 horas de amanhã e seguem até as 17 horas do dia 18 deste mês, no site
www.selecao.es.gov.br
.
O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: inscrição e declaração de títulos, de caráter classificatório; Chamada, comprovação de títulos e formalização do contrato de trabalho, de caráter eliminatório. Os candidatos serão convocados de acordo com as necessidades da Sedu.
Os interessados precisam ter o ensino médio. Os aprovados farão parte de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da Sedu. Os contratos serão temporários.
Para a carga horária de 30 horas semanais a remuneração é no valor de R$ 954,00, mais R$ 225,00 de auxílio-alimentação e a carga horária de 40 horas semanais, a remuneração é no valor de R$ 1.232,44, mais R$ 300,00 de auxílio-alimentação.
A função do cuidador é acompanhar e auxiliar o aluno com deficiência no desenvolvimento das atividades rotineiras do ambiente escolar, para que ele consiga realizar suas necessidades básicas.
Entre suas principais atividades estão: auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene, estimular e ajudar na alimentação, auxiliar na locomoção e comunicar à equipe da escola sobre quaisquer alterações de comportamento do aluno cuidador.

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