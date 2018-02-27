Secti abre processo seletivo simplificado para professores

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Ascom/Secti-ES

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), está com processo seletivo simplificado aberto para contratação temporária e cadastro reserva de profissionais para lecionar em cursos de educação profissional e tecnológica.

Os profissionais selecionados irão atuar nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) e no Projeto OportunidadES, na Grande Vitória. Entre os cursos superiores que podem participar está o de Desenho Industrial, Economia, Direito, Matemática, Filosofia e Turismo. Os salários são de até R$ 3,5 mil.

www.selecao.es.gov.br até às 17 horas do dia 06 de março. Não será cobrada taxa de inscrição e os salários variam de R$ 1.982,55 a R$ 3.554,92, dependendo da titulação. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no siteaté às 17 horas do dia 06 de março. Não será cobrada taxa de inscrição e os salários variam de R$ 1.982,55 a R$ 3.554,92, dependendo da titulação.

O processo terá duas etapas: inscrição e declaração de títulos e chamada e comprovação de títulos. O certame terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, ou enquanto durar a listagem de reserva técnica.