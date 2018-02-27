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Secti abre processo seletivo simplificado para professores

Os profissionais selecionados irão atuar nos Centros Estaduais de Educação Técnica e no Projeto OportunidadES na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 16:47

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 16:47

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Ascom/Secti-ES
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), está com processo seletivo simplificado aberto para contratação temporária e cadastro reserva de profissionais para lecionar em cursos de educação profissional e tecnológica.
Os profissionais selecionados irão atuar nos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEETs) e no Projeto OportunidadES, na Grande Vitória. Entre os cursos superiores que podem participar está o de Desenho Industrial, Economia, Direito, Matemática, Filosofia e Turismo. Os salários são de até R$ 3,5 mil.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.selecao.es.gov.br até às 17 horas do dia 06 de março. Não será cobrada taxa de inscrição e os salários variam de R$ 1.982,55 a R$ 3.554,92, dependendo da titulação. 
O processo terá duas etapas: inscrição e declaração de títulos e chamada e comprovação de títulos. O certame terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais um ano, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final, ou enquanto durar a listagem de reserva técnica.
De acordo com o edital do processo seletivo, os profissionais podem escolher até três áreas do conhecimento para realizar inscrição. São elas: administração, alimentos, ambiente e saúde, ciências contábeis, desenho, direito, economia, estatística, estética, ética e legislação, eventos, gastronomia, informática, jogos digitais, língua estrangeira - inglês técnico, língua portuguesa, marketing, matemática, meio ambiente, modelagem do vestuário/produção de moda, multimídia, rádio e TV, recreação, recepção e portaria e segurança do trabalho.

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