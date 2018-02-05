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Nível superior

Secretaria de Segurança Pública contrata engenheiros temporários

Subsídio é de R$ 1,2 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 15:56

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 15:56

Selecionados vão trabalhar com contrato de 36 meses Crédito: Reprodução internet
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de nível superior. A oferta é de três vagas para engenheiros, além da formação de cadastro de reserva. O subsídio é de R$ 4.232,00, mais R$ 220,00 de auxílio-alimentação.
O edital com as regras da seleção foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (5). De acordo com o documento, os profissionais serão contratados por um prazo máximo de 36 meses.
Há uma vaga para Engenheiro Eletricista com experiência em projetos elétricos, lógica, telefonia, cabeamento estruturado, CFTV e SPDA. A seleção conta também com uma vaga para Engenheiro Civil com experiência em projetos hidrossanitários e projetos de prevenção e combate a incêndio e uma oportunidade para Engenheiro Civil com experiência na elaboração de planilhas orçamentárias.
A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais. Os selecionados vão atuar na sede da Sesp, que fica na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2.355, Bento Ferreira.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 6 de fevereiro às 23h59 do dia 16 de fevereiro de 2018, no site www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo contará com inscrição e classificação, convocação para entrega de documentação comprobatória e formalização do contrato.

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