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Salário chega a R$ 4,2 mil

Secretaria de Agricultura abre seleção nesta segunda

Remuneração pode chegar a R$ 4,2 mil

Publicado em 05 de Março de 2018 às 00:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 00:06
Seleção será feita por meio de prova de títulos Crédito: Reprodução internet
 
A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) abre inscrições nesta segunda-feira (05) ao processo seletivo simplificado para contratação de Engenheiro Civil e Técnico em Edificações ou Estradas, em regime de designação temporária, para formação de cadastro de reserva.
O subsídio para o cargo de Engenheiro é de R$ 4.232,00 , enquanto que para Técnico é de R$ 2.173,60.
Os interessados poderão se inscrever no período de 10 horas desta segunda até as 17 horas do dia 14 de março de 2018, no site www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo será realizado por meio de Prova de Títulos, de caráter eliminatório e classificatório.
A chamada dos candidatos obedecerá à ordem de classificação e será efetuada em Edital, publicada em Extrato no Diário Oficial do Estado e no site www.selecao.es.gov.br, de acordo com a classificação decrescente de pontuação e necessidade da Administração, sob a coordenação da comissão do processo seletivo, que manterá toda a documentação e registros em processo destinado a esta finalidade.
 

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