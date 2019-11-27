Saem locais de provas do concurso da Prefeitura de Vitória

Prefeitura de Vitória vai selecionar 151 profissionais da área da Saúde Crédito: Vitor Jubini

A seleção visa preencher 151 vagas. De acordo com a prefeitura, 24.675 pessoas se inscreveram no certame que tem como objetivo preencher 151 cargos efetivos e formação de cadastro de reserva na Semus. O cargo com maior concorrência é o de técnico de enfermagem - 40 horas.

Pela manhã, farão as provas os candidatos aos cargos de agente comunitário de saúde, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de laboratório, auxiliar de prótese dentária, auxiliar de veterinária, técnico de enfermagem 30h, assistente social, biólogo, cirurgião dentista 20h, enfermeiro 40h, farmacêutico  área de atuação: farmácia, fisioterapeuta, médico 40h, nutricionista, psicólogo, técnico esportivo 40h e terapeuta ocupacional. Os portões serão abertos às 7 horas e fechados às 8 horas.

No período da tarde, os testes serão para os cargos de agente de combate à endemias, assistente de farmácia, técnico de enfermagem 40h, técnico de laboratório, técnico de prótese dentária, técnico em higiene dental, cirurgião dentista 40h, cirurgião dentista bucomaxilofacial, cirurgião dentista implantodontista, cirurgião dentista ortodontista, cirurgião dentista  pne, cirurgião dentista periodontista, enfermeiro 30h, médico clínico geral, médico angiologista, médico cardiologista, médico cirurgião geral, médico dermatologista, médico endocrinologista, médico gastroenterologista, médico geriatra, médico ginecologista, médico infectologista, médico neurologista, médico oftalmologista, médico ortopedista, médico otorrinolaringologista, médico pediatra, médico pneumologista, médico proctologista, médico psiquiatra, médico reumatologista, médico urologista, médico veterinário e técnico esportivo 30h.

Os portões para os candidatos no período vespertino serão abertos às 13h30 e fechados às 14h30.

De acordo com a empresa responsável pela seleção, as provas vão começar 15 minutos após o fechamento dos portões. Os candidatos terão quatro horas para responder as questões.

É necessário chegar ao local do exame com uma hora de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do documento de identidade e do cartão de identificação do candidato.

O gabarito das provas será divulgado no dia 2 de dezembro. Quem não concordar com alguma resposta poderá entrar com recurso nos dias 3 e 4 de dezembro.

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O concurso da Prefeitura de Vitória vai preencher 151 vagas em dois concursos públicos para área da Saúde. No primeiro documento, as chances são distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00.