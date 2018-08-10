Rede Gazeta abre seis vagas de emprego

A Rede Gazeta abriu seis vagas de emprego. Os candidatos precisam cadastrar o currículo no site ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.
ANALISTA DE CONTABILIDADE JR (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA)
Pré-requisitos:
- Formação Superior completa em Ciências Contábeis;
- Experiência em análise contábil;
- Desejável Pós-graduação em Controladoria e Finanças;
- Experiência em cálculo e recolhimento de impostos diretos e indiretos, emissão de notas fiscais, escrituração fiscal, interpretação da legislação fiscal, preenchimento e transmissão de Declarações Municipais, Estaduais e Federais;
- Experiência em sistemas integrados (preferencialmente EMS TOTV's)
- Local de atuação: Vitória
CONTATO VENDA DIRETA
Pré-requisitos:
- Ensino Superior completo;
- Experiência em vendas por telefone e identificação de novas possibilidades de negócios;
- Realizar manutenção de carteira de clientes;
- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;
- Conhecimento pacote Office.
- Local de atuação: Vitória
EDITOR DE VT
Pré-requisitos:
- Formação Técnica em Rádio e TV ou Superior em Audiovisual;
- Conhecimento de Informática (Microsoft Office);
- Desejável experiência em sistema de edição não-linear, preferencialmente FINAL CUT.
- Local de atuação: Vitória
ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO OU ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Pré-requisitos:
- Cursando ensino superior em Administração ou Engenharia de Produção;
Principais atividades:
- Auxiliar na alimentação de banco de dados, apoio à equipe de planejamento;
- Dá suporte no acompanhamento de vendas;
- Imputs de dados no sistema local e lançamento de metas;
- Desejável domínio em Excel e Power Point.
- Horário: 13h às 19 horas
- Local de atuação: Vitória
ESTAGIÁRIO DE INFORMÁTICA
Pré-requisitos:
- Cursando ensino superior em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da computação,
- Domínio de Informática - Pacote Office;
- Desejável conhecimento em NET, C#, SQL-QUERY, Inglês.
Principais atividades:
- Auxiliar no suporte e manutenção de sistemas internos ou de terceiros;
- Auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas;
- Auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ligadas ao processo produtivo da empresa;
- Auxiliar no processo de levantamento de requisitos.
- Horário: 13h às 17 horas ou 14h às 18 horas
- Local de atuação: Vitória
ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM RÁDIO E TV
Pré-requisitos:
- Cursando Técnico em Rádio e TV;
- Atividades a serem desenvolvidas: auxiliar na elaboração de roteiro comercial, auditoria de veiculação e criação de campanhas.
- Bolsa auxílio + plano de saúde Unimed e Vale Transporte.