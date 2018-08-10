Rede Gazeta abre seis vagas de emprego

Crédito: Camila Domingues/ Palácio Piratini

site ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória. A Rede Gazeta abriu seis vagas de emprego. Os candidatos precisam cadastrar o currículo noou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.

ANALISTA DE CONTABILIDADE JR (CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA)

Pré-requisitos:

- Formação Superior completa em Ciências Contábeis;

- Experiência em análise contábil;

- Desejável Pós-graduação em Controladoria e Finanças;

- Experiência em cálculo e recolhimento de impostos diretos e indiretos, emissão de notas fiscais, escrituração fiscal, interpretação da legislação fiscal, preenchimento e transmissão de Declarações Municipais, Estaduais e Federais;

- Experiência em sistemas integrados (preferencialmente EMS TOTV's)

- Local de atuação: Vitória

CONTATO VENDA DIRETA

Pré-requisitos:

- Ensino Superior completo;

- Experiência em vendas por telefone e identificação de novas possibilidades de negócios;

- Realizar manutenção de carteira de clientes;

- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;

- Conhecimento pacote Office.

- Local de atuação: Vitória

EDITOR DE VT

Pré-requisitos:

- Formação Técnica em Rádio e TV ou Superior em Audiovisual;

- Conhecimento de Informática (Microsoft Office);

- Desejável experiência em sistema de edição não-linear, preferencialmente FINAL CUT.

- Local de atuação: Vitória

ESTAGIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO OU ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Pré-requisitos:

- Cursando ensino superior em Administração ou Engenharia de Produção;

Principais atividades:

- Auxiliar na alimentação de banco de dados, apoio à equipe de planejamento;

- Dá suporte no acompanhamento de vendas;

- Imputs de dados no sistema local e lançamento de metas;

- Desejável domínio em Excel e Power Point.

- Horário: 13h às 19 horas

- Local de atuação: Vitória

ESTAGIÁRIO DE INFORMÁTICA

Pré-requisitos:

- Cursando ensino superior em Sistema de Informação, Ciência da Computação, Engenharia da computação,

- Domínio de Informática - Pacote Office;

- Desejável conhecimento em NET, C#, SQL-QUERY, Inglês.

Principais atividades:

- Auxiliar no suporte e manutenção de sistemas internos ou de terceiros;

- Auxiliar no desenvolvimento de novos sistemas;

- Auxiliar na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras e ligadas ao processo produtivo da empresa;

- Auxiliar no processo de levantamento de requisitos.

- Horário: 13h às 17 horas ou 14h às 18 horas

- Local de atuação: Vitória

ESTAGIÁRIO TÉCNICO EM RÁDIO E TV

Pré-requisitos:

- Cursando Técnico em Rádio e TV;

- Atividades a serem desenvolvidas: auxiliar na elaboração de roteiro comercial, auditoria de veiculação e criação de campanhas.