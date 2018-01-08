Rede Gazeta abre seis vagas de emprego

Os interessados precisam cadastrar o currículo no site www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar na sede da Rede Gazeta Crédito: Fernando Madeira | AG

www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória. A Rede Gazeta abriu mais seis vagas de emprego para os interessados em trabalhar na empresa. Os candidatos precisam cadastrar o currículo no siteou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.

CONFIRA AS VAGAS:

CONTATO CALL CENTER

Pré-requisitos:

- Ensino Superior completo ou em curso;

- Atuar diretamente com vendas ativas do produto por telefone, fazer prospecção de novos clientes e prestar atendimento aos clientes da carteira já existente;

- Afinidade com mundo digital, experiência com vendas e metas será um diferencial.

CONTATO PUBLICITÁRIO (2 vagas)

Pré-requisitos:

- Formação superior completa preferencialmente em Publicidade e Propaganda;

- Sólida experiência em vendas e no mercado publicitário;

- Carteira de Habilitação (CNH B) e veículo próprio;

- Residir em São Mateus e/ou Cachoeiro de Itapemirim/ES.

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES

Pré-requisito:

- Formação superior preferencialmente em Engenharia da Computação ou Elétrica;

- Desejável experiência em gestão de equipe;

- Desejável conhecimentos de sistemas de áudio, vídeo e RF;

- Registro de Radialista.

LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR JR

Pré requisitos:

- Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção de jogos, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio de rádio;

- Experiência em operar mesa de áudio e computador com software musical;

- Registro de Radialista e Carteira de Habilitação.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Pré-requisitos:

- Ensino Fundamental;

- Realizar a limpeza das dependências da empresa;

- Realizar a manutenção do jardim.