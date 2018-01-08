Rede Gazeta abre seis vagas de emprego

A Rede Gazeta abriu mais seis vagas de emprego para os interessados em trabalhar na empresa. Os candidatos precisam cadastrar o currículo no site www.redegazeta.com.br/vagas ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.
CONFIRA AS VAGAS:
CONTATO CALL CENTER
Pré-requisitos:
- Ensino Superior completo ou em curso;
- Atuar diretamente com vendas ativas do produto por telefone, fazer prospecção de novos clientes e prestar atendimento aos clientes da carteira já existente;
- Afinidade com mundo digital, experiência com vendas e metas será um diferencial.
CONTATO PUBLICITÁRIO (2 vagas)
Pré-requisitos:
- Formação superior completa preferencialmente em Publicidade e Propaganda;
- Sólida experiência em vendas e no mercado publicitário;
- Carteira de Habilitação (CNH B) e veículo próprio;
- Residir em São Mateus e/ou Cachoeiro de Itapemirim/ES.
SUPERVISOR DE OPERAÇÕES
Pré-requisito:
- Formação superior preferencialmente em Engenharia da Computação ou Elétrica;
- Desejável experiência em gestão de equipe;
- Desejável conhecimentos de sistemas de áudio, vídeo e RF;
- Registro de Radialista.
LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR JR
Pré requisitos:
- Experiência em apresentação e anúncios de programas de rádio, realização de entrevistas e promoção de jogos, brincadeiras, competições e perguntas peculiares ao estúdio de rádio;
- Experiência em operar mesa de áudio e computador com software musical;
- Registro de Radialista e Carteira de Habilitação.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Pré-requisitos:
- Ensino Fundamental;
- Realizar a limpeza das dependências da empresa;
- Realizar a manutenção do jardim.
Interessados deverão se cadastrar no site www.redegazeta.com.br/vagas