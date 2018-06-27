Rede Gazeta abre quatro vagas de emprego

A Rede Gazeta abriu quatro vagas de emprego. Os candidatos precisam cadastrar o currículo no site ou entregar na sede da Rede Gazeta, na Rua Chafic Murad, número 902, Bento Ferreira, em Vitória.
ASSISTENTE DE MARKETING
Pré-requisitos:
- Ensino superior completo ou em curso em Publicidade e Propaganda ou Marketing;
- Conhecimento e experiência em atividades relacionadas a análise de dados;
- Experiência em rotinas de atendimento ao cliente/empresas;
- Conhecimento de campanhas de Google Adwords e redes sociais;
- Afinidade com Marketing Digital;
- Domínio em informática (Word, Excel e Power Point).
- Local de atuação: Vitória/ES