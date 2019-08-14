Receita Federal deve abrir concurso com mais de 3 mil vagas em 2020

Exclusivamente para a Receita, foram pedidas 2.153 chances, sendo 1.453 para analista-tributário e 700 para auditor-fiscal. Os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior em qualquer área. Para analista, o salário é de R$ 12.142,396, enquanto que para auditor é de R$ 21.487,09. Os valores já somam o auxílio-alimentação, de R$ 458.