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Níveis médio e superior

Quatro prefeituras do ES contratam profissionais temporários

Remuneração pode chegar a R$ 8 mil

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 13:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 13:02
Prefeitura da Serra abriu seleção para contratar professor de arte Crédito: Guilherme Ferrari
Quatro prefeituras do Estado estão com inscrições abertas para a contratação temporária de profissionais. O salário pode chegar a R$ 8 mil, em Linhares.
A Prefeitura da Serra recebe até esta terça-feira (29) as inscrições para o processo selet
ivo de professor de artes. A remuneração varia de R$ 2,1 mil a R$ 3,2 mil.
A Prefeitura de Santa Teresa vai abrir oportunidades para motoristas. O prazo para se inscrever será de 7 a 13 de junho. Os candidatos precisam ter o ensino médio e carteira de habilitação D.
Em Nova Venécia, as oportunidades são para arquivologista, enquanto que em Linhares a seleção vai preencher vagas de médicos.
SAIBA MAIS
Nova Venécia
Formação de cadastro de reserva para o cargo de arquivologista. As inscrições devem ser feitas nos dias 4 e 5 de junho, das 8h às 11h e das 13h às 15h, na Secretaria Municipal de Administração, situada na Av. Vitória, 347, Centro, Nova Venécia, no prédio da Prefeitura. A remuneração é de R$ 2.129,19.
Linhares
Formação de cadastro de reserva para médicos. Inscrições no Setor de Atenção Primária a Saúde, na sede da Secretaria de Saúde, que fica na Rua Governador Bley, S/N, no antigo Hospital Talma, bairro Colina, das 7h às 11h e das 13h ás 17h. A remuneração é de R$ 8.290,00, mais insalubridade.
Santa Teresa
Formação de cadastro de reserva para motoristas. O salário base é de R$ 794,77, mas complementação para chegar a um salário mínimo. As inscrições serão realizadas na sala da Secretaria Municipal de Transportes, localizada na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, 1º andar, Centro, Santa Teresa, no período de 7 a 13 de junho, das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30.
Serra
Oportunidades para professor de arte. A remuneração varia de R$ 2.115,00 a R$ 3.280,84, de acordo com a titulação do candidato. Os interessados podem se inscrever no site da Prefeitura da Serra, até as 16 horas desta terça-feira (29).
 

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