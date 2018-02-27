Quatro prefeituras do ES com seleções abertas

Quatro prefeituras no Estado estão com seleções abertas para contratação de pessoal. As chances são para contrato temporário em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 2,7 mil.
Só em Cariacica serão ofertadas 200 vagas para técnicos de enfermagem. Já em Castelo há oportunidade para professor que atue no Atendimento Educacional Especializado.
PREFEITURA DE CASTELO
A Secretaria de Educação de Castelo está com vagas abertas para designação temporária. As oportunidades são para os profissionais atuarem como Professor "M" de Atendimento Educacional Especializado. Para se candidatar é preciso ser licenciado em Pedagogia. As inscrições ocorrem nos dias 01 e 02 de março, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Castelo, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, no horário de 07h30 às 11h e das 13h às 16h, nos dias 1º e 02 de março. São cinco vagas mais cadastro reserva com salários que vão de R$ 1.587,68 a R$ 2.512,48. Os profissionais serão direcionados à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, nas escolas da Rede Municipal de Ensino, para o ano letivo de 2018, de acordo com as normas estabelecidas no Edital.
Outra oportunidade é para contratação temporária de Psicólogo com o objetivo de atender aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. A remuneração é de R$ 2.744,11, com jornada de trabalho de 30 horas semanais.As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Castelo (Seme), localizada na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Município de Castelo, das 07h30 às 11h e das 13h às16h, nos dias 08 e 09 de março de 2018.
A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica está com Processo Seletivo Simplificado aberto para contratação temporária de 200 técnicos de enfermagem. As inscrições serão realizados na sede da Semus, no Centro Administrativo Municipal, localizado no bairro Rio Branco, a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 05 de março. Não será cobrada taxa de inscrição. O salário base é de R$ 1.075,04, com carga horária de 40 horas semanais, podendo atuar como diarista (8 horas por dia) ou regime de plantão 12×36, a critério da administração. Segundo o edital do certame, para concorrer a uma das vagas o candidato precisa ter curso técnico de nível médio completo da área e conhecimentos básicos de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.O processo seletivo para o cargo será realizado em etapa única, com a prova de títulos. Os contratos terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por mais 12 meses. Mais informações no (27) 3354-5616.
PREFEITURA DE VIANA
A Prefeitura de Viana está com 32 vagas abertas para nível fundamental. As oportunidades são para contratação e formação de cadastro reserva. Os salários são de até R$ 1,4 mil por mês. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da prefeitura e começam no dia 26 de fevereiro até o dia 2 de março. Os cargos disponíveis são de: operário braçal (17), operador de máquinas (3) e gari (12). A remuneração para essas oportunidades varia de um salário mínimo a R$ 1.463,00. A jornada de trabalho de é de 40 horas semanais.
PREFEITURA DE VITÓRIA
A Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges) da Prefeitura de Vitória está com uma vaga aberta para a contratação temporária de profissionais na função de Assistente de Educação Infantil. Além da oportunidade também há a mais formação de cadastro reserva. O Processo Seletivo Simplificado está sendo realizado em caráter urgente e terá validade de 18 (dezoito) meses, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por até igual período, a critério do Município. O salário é de R$ 1.200,70. A inscrição são feitas exclusivamente pelo link https://sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline/ a partir das 8 horas desta terça-feira (27) até às 23h59 do dia 02 de março de 2018. Confira o edital!