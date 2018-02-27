Quatro prefeituras do ES com seleções abertas

Outra oportunidade é para contratação temporária de Psicólogo com o objetivo de atender aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. A remuneração é de R$ 2.744,11, com jornada de trabalho de 30 horas semanais.As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Castelo (Seme), localizada na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Município de Castelo, das 07h30 às 11h e das 13h às16h, nos dias 08 e 09 de março de 2018.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cariacica está com Processo Seletivo Simplificado aberto para contratação temporária de 200 técnicos de enfermagem. As inscrições serão realizados na sede da Semus, no Centro Administrativo Municipal, localizado no bairro Rio Branco, a partir do dia 26 de fevereiro até o dia 05 de março. Não será cobrada taxa de inscrição. O salário base é de R$ 1.075,04, com carga horária de 40 horas semanais, podendo atuar como diarista (8 horas por dia) ou regime de plantão 12×36, a critério da administração. Segundo o edital do certame, para concorrer a uma das vagas o candidato precisa ter curso técnico de nível médio completo da área e conhecimentos básicos de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.O processo seletivo para o cargo será realizado em etapa única, com a prova de títulos. Os contratos terão validade de um ano, podendo ser prorrogados por mais 12 meses. Mais informações no (27) 3354-5616.