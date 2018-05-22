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Jovens talentos

Quase 100 vagas de estágio abertas no Estado

Bolsas podem chegar a R$ 900

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 16:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 16:23
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
O estágio é a porta de entrada para quem quer ingressar no mercado de trabalho. E quem está na faculdade, ou em um curso técnico, devem ficar atentos às oportunidades disponíveis esta semana. São quase 100 vagas para estudantes de níveis superior, médio e técnico.
Confira as vagas
CIEE-ES
Vagas: 73, sendo 61 para áreas de nível superior e 12 para nível médio/técnico.
Bolsas: para nível superior variam entre R$ 500,00 e 800,00 e para nível médio e técnico variam entre R$ 200,00 e R$ 550,00
Cursos: Administração (13), Ciências Contábeis (8), Ciências Econômicas (2), Tecnologia em Comércio Exterior (1), Tecnologia em Gestão Comercial (2), Tecnologia em Recursos Humanos (1), Tecnologia em Processos Gerenciais (2), Tecnologia em Logística (2), Direito (3), Comunicação Social - Jornalismo (1), Pedagogia (1), Marketing (5), Publicidade e Propaganda (3), Ciência da Computação (6), Sistema de Informação (6), Engenharia da Computação (2), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (3), Ensino médio ou EJA (4), Técnico em Administração (7), Técnico em Eletrotécnica (1).
Inscrições: no site www.ciee-es.org.br ou visitar alguma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
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IEL
Vagas: 21 para estudantes de níveis técnico e superior.
Bolsas: variam entre R$ 100,00 a R$ 937,40, além das vagas para estágio obrigatório.
Inscrição: site sne.iel.org.br/es.
Cursos: Técnico em meio ambiente, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, análise de desenvolvimento de sistema, sistema de informação, ciência da computação, técnico em informática, administração, economia, engenharia de produção, tecnólogo em recursos humanos, técnico em mecânica, técnico em logística, técnico em administração, técnico em eletromecânica, técnico em eletrônica, direito e administração.
SUPER ESTÁGIOS
Inscrições: www.superestagios.com.br
Bolsa: variam de R$ 300 a R$ 750
Vagas: 5 para estudantes de níveis médio, técnico e superior
Cursos: Administração, Design Gráfico, Design de Produto, Ensino médio (a partir do 1° ano), Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica e Educação Física.
 

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