Prorrogadas inscrições para concurso do Iopes

Foram prorrogadas as inscrições para o concurso do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes). Elas podem ser feitas até o dia 21 de março, pelo site

A retificação foi publicada nesta terça-feira (13), no Diário Oficial do Espírito Santo. Veja como ficou o

O salário é de R$ 5.868,72, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 220,00. As vagas são para os cursos de arquitetura e engenharia, para cargos em designação temporária. A seleção vai formar cadastro de reserva e será feita por meio de prova de títulos.