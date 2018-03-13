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Prorrogadas inscrições para concurso do Iopes

O salário é de R$ 5.868,72, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 220,00

Publicado em 13 de Março de 2018 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 18:46
Foram prorrogadas as inscrições para o concurso do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes). Elas podem ser feitas até o dia 21 de março, pelo site www.selecao.es.gov.br
A retificação foi publicada nesta terça-feira (13), no Diário Oficial do Espírito Santo. Veja como ficou o edital.
> Veja todas as publicações sobre Concursos & Empregos
O salário é de R$ 5.868,72, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 220,00. As vagas são para os cursos de arquitetura e engenharia, para cargos em designação temporária. A seleção vai formar cadastro de reserva e será feita por meio de prova de títulos.
 

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