Projeto abre mais de 600 vagas para quem quer aprender uma profissão

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

O Projeto OportunidadES abre nesta terça-feira (30) 615 vagas em cursos de qualificação para os moradores de Vitória. As aulas são de graça para os participantes e as chances são para São Pedro e Bairro do Cruzamento.

Os interessados podem se inscrever no site www.oportunidades.es.gov.br até o dia 4 de fevereiro.

São 24 opções de cursos como Confecção de Maquete Para Bolo, Maquiagem Básica, Fotografia, Auxiliar de Logística e Produção, e muito mais. Para o bairro São Pedro, a oferta é de vagas e para o Bairro do Cruzamento, 315.

Todos os cursos são presenciais e contam com carga horária de 40 horas.

O Projeto OportunidadES é desenvolvido pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). Em 2017, foram oferecidas 68.113 vagas, nas modalidades presencial e a distância. A expectativa é de que este ano sejam oferecidas mais de 80 mil vagas em 60 bairros.

Para participar dos cursos, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos e morar no bairro ou município onde o curso será realizado.



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Além das vagas para Vitória, o projeto está com vagas abertas para todos os moradores da Serra. Ao todo, 460 vagas foram disponibilizadas e os moradores podem escolher entre 18 opções de cursos de qualificação. Nessa oferta os moradores da cidade farão as aulas no bairro Porto Canoa. Todos os cursos presenciais possuem carga horária de 40 horas e as inscrições terminam no dia 4 de fevereiro.

O OportunidadES também está com inscrições abertas para dois cursos semipresenciais, uma novidade do projeto em 2018. Ao todo, 400 vagas estão abertas com inscrições também até o dia 04 de fevereiro. A oferta abrange dois cursos: Informática na Educação: Novas Mídias e Educação Especial e Inclusiva, ambos com 200 vagas e 180 horas. Para se inscrever o candidato deve ter licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência.

CONFIRA OS CURSOS

BAIRRO DO CRUZAMENTO

Local dos cursos: Associação Amigos da Criança (Pastoral da Criança), Escadaria Francisco Teófilo Araújo, 143, Cruzamento, Vitória.

Cursos

Auxiliar de logística e produção: 25

Confecção de maquete para bolo: 25

Confeitaria básica: 25

Customização: transformando roupas usadas em peças novas: 25

Decoração de festa: 25

Doces para festas: 25

Empreendedorismo: criando e planejando negócios: 25

Inglês básico: 25

Maquiagem básica: 25

Porteiro: 25

Preparação de salgado: 25

Recepcionista: 25

SÃO PEDRO

Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus de Vitória, Rua Serafim Derenzi, 4.017, São Pedro.

Cursos

Almoxarife: 25

Atendimento ao cliente: 20

Auxiliar de estoque e armazenamento: 30

Auxiliar de logística e produção: 30

Auxiliar de secretaria: 25

Decoração de festas: 30

Design de sobrancelhas: 30

Fotografia: 30

Maquiagem básica: 20

Organização de eventos: 30

Porteiro: 25