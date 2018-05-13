Profissionais pontuais e rápidos são os preferidos

Juliana diz que não faltar ao trabalho e bom relacionamento trazem respeito Crédito: Fernando Madeira

O mercado de trabalho mudou muito nos últimos anos. Houve um tempo em que bastava ter uma boa qualificação e experiência na área para ter destaque no ambiente corporativo. Hoje, essa realidade é bem diferente. Além da formação, as empresas passaram a ficar de olho nas qualidades comportamentais dos colaboradores. Para aumentar a produtividade e o desempenho, as companhias querem em seus quadros profissionais que tenham agilidade, sejam pontuais na entrega das tarefas, habilidade para trabalhar em equipe e uma boa comunicação.

Especialistas garantem que um profissional é contratado pelo seu perfil técnico, mas pode ser demitido por conta do seu comportamento. É por isso que essas são apenas algumas de muitas características consideradas essenciais para ser bem conceituado dentro das organizações.

A psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, aponta que, hoje em dia, mais importante do que produzir é a alta performance do profissional em suas entregas, que está totalmente associada à eficiência.

A pontualidade e rapidez passam a ser referência positiva para muitas organizações sobre esta alta performance, por evidenciar características de profissionais que, na maior parte das vezes, são dedicados e atentos a prazos e boas entregas. No entanto, essa não é uma regra. Muitos profissionais podem até ser pontuais e rápidos, mas entregam resultados apenas medianos. Dessa forma, o grande desafio das empresas passa a ser desafiar a equipe em relação à eficiência. Bons líderes conseguem essa conscientização ao utilizar de práticas na rotina, como o feedback e acordos bem feitos de qualidade de entregas. diz.

De acordo com uma pesquisa da Universidade Braz Cubas, de Mogi das Cruzes (SP), a capacidade de solucionar problemas, trabalho em grupo e facilidade de comunicação estão entre as principais habilidades e competências exigidas pelas empresas.

As companhias procuram profissionais que saibam fazer, que contribuam para o desenvolvimento como um todo. No ponto de solucionar problemas, o mundo corporativo quer aquele colaborador que saiba lidar com problemas do dia a dia e também com aqueles que são mais complexos, afirma José Maria Silva Junior, diretor de Relações Institucionais da universidade.

Para a recreadora do Caranguejo do Assis Juliana Rodrigues da Silva, 31 anos, ser um bom profissional é aquele que gosta do que faz. Sempre tento dar o meu melhor. Acredito que cuidar de crianças é um talento que não é para qualquer um. Não adianta trabalhar pelo dinheiro, é preciso gostar da atividade. Há dias em que chego a atender 40 crianças e cada uma delas é diferente uma da outra, ressalta a moça, que trabalha no restaurante há quatro anos.

Não chego atrasada, só falto quando há necessidade, me relaciono bem com todo mundo e tenho respeito pelos outros, completa a profissional.

SAIBA MAIS

Habilidades e competências exigidas pelas empresas

Em alta

As empresas querem profissionais que consigam ter soluções rápidas de problemas  sejam eles pequenos, sejam complexos , saibam trabalhar em equipe, tenham facilidade de comunicação, pensamento criativo, criatividade, iniciativa, conhecimento técnico, liderança, inteligência emocional e capacidade de negociação

Foco

Ter foco, garra e paixão pelo que faz. Em alta também está a proatividade, boa comunicação e comprometimento

Menina dos olhos

Também enchem os olhos das empresas quem demonstra ter vontade de aprender é colaborativo

Resultados

Está em alta o profissional que é ágil em suas entregas de tarefas, sem perder o foco na qualidade do que é apresentado

Fonte: especialistas ouvidos pela reportagem

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL É A HABILIDADE DO FUTURO

Luana Ferrari, 24 anos, tem o sorriso e a simpatia como suas marcas. Para ela, trabalhar em harmonia é essencial para o bem-estar da equipe Crédito: Luana Almeida/Divulgação

A vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Espírito Santo (ABRH-ES), Alessandra Zanotti, aponta que as empresas estão em busca de pessoas que sejam mais ativas, ou seja, que estão sempre em busca de proatividade, de informações e de novos aprendizados.

Em alta nas organizações está a capacidade dos colaboradores interagirem uns com os outros e trocarem experiências e conhecimentos. O mercado quer cada vez mais pessoas autodidatas, que tenham visão do que querem, percebam que tipo de conhecimento querem agregar dentro das organizações e que tenham uma visão de desenvolvimento contínuo. Isso quer dizer que ter as rédeas de sua carreira é muito valorizado pelo mercado de trabalho, ressalta.

Já para a coach e consultora Gilian Follador, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal são consideradas habilidades do futuro. O que o profissional precisa é adquirir essa competência para se desenvolver como pessoa.

As empresas valorizam a inteligência coletiva. É por isso que o trabalho em equipe é tão valorizado. Os profissionais precisam desenvolver a habilidade de relações interpessoais, destaca.

COLABORADOR DEVE VESTIR A CAMISA DA COMPANHIA

Profissionais que conseguem ser comprometidos e engajados com o trabalho desenvolvido são um dos mais valorizadas pelo mercado de trabalho, bem como aqueles que são focados em suas atividades. Segundo a professora de gestão de negócios da Faesa, Kátia Vasconcelos, a organização precisa de pessoas que tenham capacidade de resolver problemas e que consigam apresentar soluções no tempo hábil para o desenvolvimento daquele projeto.

O ritmo dessa solução vai determinar o quanto engajado este colaborador está. Além disso, ele precisa mostrar sua capacidade técnica e aprendizado do que ocorreu, afirmou.

Já a coordenadora de RH da Dacasa Financeira, Larissa Aquino, frisa que a empresa busca talentos que tenham foco, garra, criatividade e paixão pelo que fazem. Ter uma boa comunicação, muita vontade de aprender e ser colaborativo também são características que enchem os nossos olhos. Acreditamos que profissionais assim podem nos ajudar a construir uma empresa sustentável e feliz", observa.

De acordo com a gerente de RH do Caranguejo do Assim, Clarissa Alves da Cunha, o restaurante, por exemplo, busca colaboradores que tenham foco e boa vontade em aprender. Como trabalhamos com o atendimento ao público, quem faz parte da nossa equipe precisa ter uma boa comunicação, ser proativo e comprometido. Investimos em treinamento contínuo para todos os colaboradores, para possibilitar melhores condições de trabalho, e para que cada um possa contribuir com o negócio, sabendo que são importantes e fundamentais para os resultados, diz.