Procurando estágio? Até simpatia conta ponto para conseguir uma vaga

Aparecida Rezende, estagiária do Banestes, e sua gestora Fernanda Passamani Crédito: Carlos Alberto Silva

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E para conseguir uma vaga, os estudantes precisam passar por processos seletivos que podem ser longos e ter várias etapas. Como os candidatos geralmente não possuem muita experiência, o comportamento é uma das principais formas de avaliação.

Um currículo que traz conhecimento de línguas estrangeiras, domínio em informática, intercâmbio no exterior e trabalho voluntário tem peso na hora da seleção. Mas, em entrevistas individuais ou em grupo, o carisma pode ser um grande aliado.

Quando ficar cara a cara com os avaliadores, o candidato precisa ter atenção à postura, usar roupas adequadas ao ambiente da empresa e ser educado. Saber falar sobre si, pesquisar o histórico da empresa e responder às perguntas com clareza e objetividade também é fundamental.

É preciso ser transparente, ser ele mesmo, mostrar bom relacionamento, ser simpático. Simpatia é algo lacrador. É o famoso carisma, orienta a coach Gisélia Curry.

Há quase dois anos, a estudante de engenharia de produção Flávia Ferreira, 24, participou do processo seletivo da Vale. As atividades duraram uma tarde inteira, mas a jovem já saiu de lá com o resultado: eram 20 pessoas para apenas quatro vagas, e ela foi selecionada.

A universitária conta que, no começo, não esperava ser escolhida, principalmente porque percebeu que os candidatos possuíam currículos com mais experiências e muitos candidatos já tinham feito intercâmbio no exterior. O segredo, segundo ela, foi manter a calma.

É muito importante a pessoa ser simpática, estar calma e saber transmitir o que ela é. As pessoas que tinham currículos melhores não foram tão bem na dinâmica de grupo, revela a estudante.

Antes de participar da seleção, Flávia contou com a ajuda da mãe para decidir o que falaria na apresentação pessoal. É claro que eu ensaiei quais eram os meus pontos fortes e os fracos, conta.

Quem já tem objetivos profissionais claros pode apostar no estágio para ser efetivado. Segundo especialistas, não é raro encontrar funcionários exercendo cargos de chefia que começaram dessa forma. Quando o estagiário é bom, as empresas querem, afirma a coach Jaciara Pinheiro.

Dinâmica de grupo

As dinâmicas de grupo estão presentes nos processos seletivos da maioria das empresas. São atividades em que os candidatos precisam, juntos, encontrar soluções para situações hipotéticas, muitas vezes tendo que usar a criatividade.

A principal finalidade é avaliar como os estudantes trabalham em equipe e como lidam com o improviso. Nessas etapas, quem é introvertido podem ficar em desvantagem, por isso vale o esforço para se destacar. Não falar nada não é recomendado.

Pessoas tímidas têm que se superar, estar dispostas a dar um passinho a mais, não ficar na zona de conforto, aconselha Jaciara Pinheiro.

Demonstrar extroversão demais também pode ser arriscado. Não adianta ser super falante, porque é preciso saber ouvir. O equilíbrio é importante. Não é quem fala primeiro que ganha mais ponto, é quem fala melhor, completa a coach.

Também não adianta vestir uma máscara na hora das atividades. Os avaliadores, que são especialistas, conseguem perceber quando o candidato está fingindo ser algo que não é. Mesmo assim, segundo Gisélia, uma vez ou outra, a atitude não é detectada. Isso acaba sendo ruim para o próprio candidato, caso ele seja escolhido para uma função que não condiz com as suas características. Se ele fingir, a porta que foi aberta pode se fechar.

COMO CONSEGUIR UM ESTÁGIO

Especialistas ouvidos por A GAZETA apontam os principais pontos observados durante os processos seletivos para vagas de estágio.

Conheça a empresa

É fundamental, antes da entrevista de estágio, pesquisar sobre a empresa que oferece a vaga. Além de a iniciativa ser bem vista pelos avaliadores, a preparação vai ajudar nas respostas às perguntas feitas durante o processo seletivo.

Saiba se apresentar

A maioria das entrevistas de estágio pedem que o candidato se apresente, citando experiências pessoais e profissionais. Já sabendo que isso será cobrado, o ideal é que o candidato ensaie o que vai falar.

Tenha objetivos profissionais

O candidato que demonstra ter objetivos profissionais traçados pode chamar mais atenção dos avaliadores. As empresas buscam estagiários que, além de desejo de aprender, também tenham algo a oferecer.

Use roupas adequadas

O ambiente profissional deve ser observado na hora de escolher a roupa para a entrevista de estágio. Mesmo em empresas mais informais, o candidato precisa ter bom senso. Chinelos, por exemplo, não devem ser usados.

Seja pontual

Chegar atrasado na entrevista de estágio causa má impressão. É preciso se planejar para sair com antecedência e não ser surpreendido no caminho. A entrevista só deve ser desmarcada pelo candidato em casos de extrema necessidade.

Seja simpático

O comportamento é muito avaliado nos processos seletivos. Ser simpático e educado é fundamental.

Deixe a timidez de lado

Quem for tímido precisa se esforçar, sem perder a naturalidade, para demonstrar as habilidades. Como os candidatos possuem pouca ou nenhuma experiência profissional, o comportamento tem grande peso na avaliação.

Trabalhe em equipe

Saber trabalhar em equipe é uma característica procurada pelas empresas, por isso a dinâmica de grupo está quase sempre presente nos processos seletivos. Não é necessário ser o mais extrovertido ou o primeiro a tomar iniciativa. O que conta é fazer as melhores contribuições.

Tenha boa relação com a faculdade

Ter bons relacionamentos na faculdade pode ser uma forma de conseguir oportunidades. É comum que as empresas busquem referências nas instituições, e os professores também podem fazer indicações.

Busque diferenciais

Conhecimento de línguas estrangeiras, informática, trabalho voluntário, participação acadêmica, intercâmbio e outros cursos fazem a diferença no currículo.

NOTA BAIXA NÃO IMPEDE SELEÇÃO DE ESTUDANTES

Ao contrário que se pode imaginar, ter notas altas na faculdade não é fundamental para conseguir uma vaga de estágio e também não garante vantagem no processo seletivo. Simpatia, proatividade e conhecimentos demonstrados na prática são as características procuradas por quem contrata.

As empresas não perguntam sobre notas. Elas querem o melhor em termos de comportamento. Ninguém quer saber de um Einstein que não sabe se relacionar, afirma a coach Gisélia Curry.

Por isso, estudantes que já atuaram como representantes de curso, possuem participações em eventos acadêmicos e fizeram trabalhos voluntários são bem vistos pelos avaliadores.

Outra dica é procurar ter um bom relacionamento com instituição de ensino superior e com os professores. É comum as empresas buscarem referências nas faculdades e os próprios professores fazerem indicações.





A coach Jaciara Pinheiro explica que, quando as notas são observadas, os avaliadores não querem saber quem pode ser mais inteligente, mas as áreas em que o candidato tem mais afinidade.

A estagiária Aparecida Rezende, 32, disse que o histórico acadêmico não foi pedido na seleção de estágio do Banestes, onde atua há dois anos na área de Recursos Humanos.

Aparecida foi escolhida entre quase 10 pessoas que participaram do processo seletivo. Seu grande diferencial foi saber aplicar o que aprendeu na faculdade na produção de uma redação, segundo ela.

Eu respirei fundo, fui o mais sincera possível nas questões e também me baseei nos conhecimentos que adquiri na faculdade para escrever o texto. Tive consciência de que dei o meu melhor, conta.

Prática

A estagiária está se preparando para a conclusão do curso de Serviço Social, prevista para julho deste ano, e agradece a oportunidade. Foi incrível. Expandiu meu conhecimento, pude ver na prática as relações sociais, fiz amigos, conheci outros profissionais. É uma experiência marcante, para a vida toda, declara.

A Coordenadora de Relações Humanas do Banestes, Fernanda Passamani, explicou que os gestores possuem autonomia para selecionar os estagiários. As notas da faculdade não são avaliadas, mas os conhecimentos podem ser testados por meio de provas, por exemplo.

O que a gente vê é que, realmente, os gestores estão buscando mais conhecimento técnico e observando o comportamento dos candidatos. Se o estagiário não tiver uma fala legal, não souber interagir, fica difícil.