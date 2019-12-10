Processo seletivo aberto para fiscal de tributos em Cariacica

*Viviane Maciel

Prefeitura abre 10 vagas para fiscais tributários para o quadro fixo do município. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

A Prefeitura de Cariacica , na região Metropolitana do Espírito Santo, abre as inscrições para o concurso público, sob o regime estatutário, para as vagas no quadro de servidores do município. Ao todo são 10 oportunidades para fiscal de tributos municipais, sendo uma destinada a pessoa com deficiência, mais cadastro de reservas.

As inscrições podem ser feitas online até às 23h59 do dia 19 de dezembro, no site da AOCP . E para os interessados que não têm acesso à internet, o cadastro pode ser feito no posto de inscrição presencial, localizado na Escola Técnica CEDTEC, na Av. Mário Gurgel, nº 35, bairro Jardim América, em Cariacica . O prazo de inscrição no posto é até o dia 20 de dezembro, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 10h às 15h.

A taxa de inscrição é de R$ 65, mas os candidatos desempregados ou que forem doadores de sangue recorrentes podem pedir isenção do valor optando pelo link específico do formulário de solicitação da isenção no site.

Para participar, o candidato deve ter curso de nível superior completo nas áreas de Economia, Direito, Administração, Ciências Contábeis, registro no respectivo Conselho de Classe, e aprovação em curso de treinamento específico. Além de conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet. Os selecionados para irão receber uma remuneração inicial de R$ 2.115,93 pelo tempo de duração do contrato de dois anos.

O processo seletivo vai contar com as etapas de inscrição, prova objetiva, comprovação de títulos e o curso de treinamento específico de caráter eliminatório.

CONFIRA TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE AS VAGAS

FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Vagas: 9 + 1 PcD + Cadastro Reserva

Benefício: R$ 2.115,93

Requisitos: Curso de Nível Superior completo nas áreas de Economia ou Direito ou Administração ou Ciências Contábeis e registro no respectivo Conselho de Classe. Aprovação em Curso de Treinamento específico. Conhecimentos básicos de informática, em especial editor de texto, planilhas eletrônicas e internet.

Atribuições Sumárias: Fiscalizar tributos; Realizar Levantamentos fiscais e contábeis de contribuintes pessoas físicas e jurídicas, Realizar estudos sobre a política de arrecadação, lançamento e cobrança de tributos municipais; Lavrar notificações, autos de infração e outros termos pertinentes.