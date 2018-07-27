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PRF: sai autorização para concurso com 500 vagas

Remuneração inicial é de R$ 9.473,57; edital do certame deve ser publicado até janeiro

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 12:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 12:19
Polícia Rodoviária Federal (PRF) contará com novos profissionais Crédito: Facebook PRF
Fim de espera! A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está autorizada a abrir concurso público com 500 vagas para policial rodoviário federal. A portaria normativa foi publicada nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial da União pelo Ministério do Planejamento.
De acordo com o documento, o prazo para a publicação do edital é de seis meses, ou seja, a corporação tem até janeiro para divulgar as regras. A expectativa é de que o documento seja publicado o quanto antes por conta a urgência da contratação de novos profissionais.
Os preparativos para a realização do processo seletivo já estão em andamento. De acordo com publicação feita pelo diretor-geral da corporação, Renato Borges Dias, em seu perfil no Facebook, o edital já está em fase de finalização e será publicado ainda este semestre.
O processo para a escolha da banca organizadora também já começou. O anúncio da empresa que ficará responsável pela seleção deverá ocorrer nas próximas semanas já que a contratação acontecerá provavelmente por dispensa de licitação.
O cargo é aberto a homens e mulheres e proporciona estabilidade, devido às contratações via regime estatutário.O cargo de Policial Rodoviário Federal oferece remuneração inicial de R$ 9.473,57. 
O último concurso da PRF foi realizado em 2013. Na época foram oferecidas mil vagas. A seleção contou com provas objetivas e discursivas, teste de capacidade física, exame de saúde, avaliação psicológica, investigação social e funcional, avaliação de títulos e curso de formação.
 

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