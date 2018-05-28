PRF: concurso com 500 vagas deve ser publicado em junho

Polícia Rodoviária Federal vai abrir concurso com 500 vagas Crédito: Reprodução Facebook PRF

Boa notícia para quem quer ingressar na Polícia Rodoviária Federal. O edital do concurso público está previsto para ser publicado até o final do mês de junho.

A confirmação foi feita pelo diretor-geral da corporação, Renato Borges Dias, que na última semana, respondeu a um internauta, em uma rede social, que o órgão pretende iniciar o certame ainda no primeiro semestre.

O concurso sairá neste semestre. Pode continuar estudando. Boa Sorte, disse.

É bom lembrar que para abrir o processo seletivo, a PRF precisa de autorização do Ministério do Planejamento, o que deve ocorrer a qualquer momento. A minuta do edital já está pronta, para dar maior agilidade na publicação das regras da seleção.

Em fevereiro, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou a abertura de mil vagas, sendo 500 para a PRF e 500 para a Polícia Federal. Esse último já teve a seleção autorizada e deve liberar o edital em junho.

A última movimentação interna do processo da PRF, no Ministério do Planejamento, ocorreu em 21 de maio, quando teve seu nível de acesso alterado de geral para público, na Divisão de Concursos Públicos.

Para participar do concurso, é necessário ter curso de nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria B. A jornada de trabalho dos servidores é de 40 horas semanais.