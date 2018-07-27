PRF: candidato deve estudar com base no edital anterior

Polícia Rodoviária Federal (PRF) contará com novos profissionais Crédito: Facebook PRF

O concurso da Polícia Rodoviária Federal foi autorizado e os candidatos precisam se preparar para as provas. Serão 500 vagas para candidatos que tenham o nível superior. É bom lembrar que a concorrência deve ser grande. De acordo com especialistas, a preparação deve ter como base o edital do último certame e também na resolução de provas antigas.

O certame deve contar com provas objetivas e discursiva, exame de capacidade física (testes de flexão em barra fixa, de impulsão horizontal, de flexão abdominal e de corrida de 12 minutos), avaliações de saúde, psicológica e de títulos, investigação social e curso de formação profissional.

Segundo o presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos Públicos (Anpac) Marco Antônio Araujo Junior, este é um dos concursos mais aguardados do ano. Ele lembra que o último certame foi realizado em 2013 com uma oferta de mil vagas e contou com a participação de mais de 100 mil participantes, ou seja, eram 100 candidatos por vaga.

Com a autorização, o edital não deve demorar para ser publicado. A expectativa é de que o concurso seja realizado em outubro. A preparação deve começar imediatamente tendo como base o edital anterior. Se houver alguma alteração, será muito pontual, afirma o presidente.

As provas objetivas e discursivas, segundo Araujo, deverão ser de caráter eliminatório e classificatório. Assim como a preparação para os exames teóricos, é preciso iniciar os treinos para o teste físico.

Caso a organizadora seja a Cebraspe, antigo Cespe/UnB, Araujo destaca que o exame objetivo deverá contar com 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

As provas deverão seguir a mesma linha. A previsão é de que o concurso seja realizado em outubro ou novembro. Acredito que a escolha da banca seja feita por meio de dispensa de licitação.

Na seleção anterior, os participantes responderam questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ética no Serviço Público, Noções de Informática, de Direito Constitucional, de Direito Administrativo, de Direito Penal e de Direito Processual Penal, Legislação Especial e Relativa à PRF, Direitos Humanos e Cidadania e Física Aplicada à Perícia de Acidentes Rodoviários.

Inicialmente serão 500 vagas, mas as convocações devem superar esse número. Leva vantagem que já está estudando, mas nada impede que os candidatos comecem a se preparar agora. É preciso disciplina e tempo para os estudos, algo em torno de cinco a seis horas. Esta é uma carreira que proporciona um grande crescimento, comenta o presidente da Anpac.

Já o professor da Academia do Concurso, Domingos Cereja, também acredita que a banca organizadora deve ser mantida. Por conta disso, a dica é não chutar.

A Cebraspe tem como característica uma questão errada elimina uma certa. Por mais vontade que o candidato tenha de chutar, é melhor deixar em branco, para não correr o risco de perder a pontuação, recomenda.