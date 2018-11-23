Prefeituras do interior abrem seleções para contratar professores

Duas prefeituras do interior do Estado divulgaram nesta sexta-feira (23) editais para a contratação de professores temporários.

Em Apiacá, a seleção vai formar cadastro de reserva de professores. As inscrições poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Apiacá, localizada na rua Jader Pinto, 18, Centro, Apiacá-ES, no período de 26 a 29 de novembro de 2018, das 8h às 14h.

Mais informações no endereço eletrônico www.apiaca.es.gov.br

ÁGUA DOCE DO NORTE

Também foram abertas inscrições para a seleção da Prefeitura de Água Doce do Norte. O objetivo é formar cadastro de reserva de professores habilitados para atuação na educação básica: nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos Anos Iniciais e Educação Especial do Ensino Regular da Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019.

A remuneração é de R$ 1.677,73, para carga horária de 25 horas semanais.