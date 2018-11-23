Prefeituras do interior abrem seleções para contratar professores

Em Apiacá, a seleção vai formar cadastro de reserva de professores. As inscrições poderão ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Educação de Apiacá, localizada na rua Jader Pinto, 18, Centro, Apiacá-ES, no período de 26 a 29 de novembro de 2018, das 8h às 14h.
Mais informações no endereço eletrônico www.apiaca.es.gov.br.
ÁGUA DOCE DO NORTE
Também foram abertas inscrições para a seleção da Prefeitura de Água Doce do Norte. O objetivo é formar cadastro de reserva de professores habilitados para atuação na educação básica: nos níveis de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos Anos Iniciais e Educação Especial do Ensino Regular da Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2019.
A remuneração é de R$ 1.677,73, para carga horária de 25 horas semanais.
O atendimento ocorre na sede da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Sebastião Coelho de Souza, 813, Centro, Água Doce do Norte. O atendimento será feito no período de 28 a 30 de novembro de 2018, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas.