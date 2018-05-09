Prefeituras da Serra e de Vitória contratam médicos

Médicos vão assinar contrato temporário Crédito: Pixabay

As Prefeitura da Serra e de Vitória abriram processos seletivo para a contratação de médicos temporários. A remuneração pode chegar a R$ 8,2 mil.

Na Capital, a oferta é de 20 vagas. De acordo com o edital, as chances são para Médico Clínico Plantão (10), e Médico Especialista em Medicina da Família e Comunidade (10), com salários de R$ 3.383,32 a R$ 8.270,82, correspondente a jornada de trabalho de 16h a 40h

As inscrições podem ser realizadas até 16 de maio de 2018, através do endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br/PssOnline

Oportunidades também na Prefeitura de Serra. As chances são para formação de cadastro reserva no cargo de Médico das seguintes especialidades: Cardiologista - Diarista/ Adulto, Cardiologista - Diarista/ Pediatra, Clínico Geral - Diarista para atuar na saúde mental, Cirurgião Geral, Dermatologista, Endocrinologista - Diarista/ Adulto, Endocrinologista - Diarista/ Pediatra, Ginecologista/ Obstetra - Diarista, Infectologista - Diarista, Ortopedista - Diarista/ Adulto, Otorrinolaringologista - Diarista/ Adulto, Otorrinolaringologista - Diarista/ Pediatra, Pediatra - Diarista, Psiquiatra - Diarista/ Adulto, Psiquiatra - Diarista/ Pediatra e Médico do Programa Saúde da Família, por meio do edital nº 06/2018.

Quanto ao edital nº 07/2018 este contempla oportunidades de Médico Clínico Geral - Plantonista para atuar na Pediatria, Médico Ginecologia e Obstetra - Plantonista e Plantonista.

Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de maio de 2018, por meio do endereço eletrônico www4.serra.es.gov.br