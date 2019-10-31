Prefeitura de Vitória prorroga inscrições de concurso público

Agente comunitário de saúde da Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação / PMV

A prorrogação aconteceu devido a um problema na página destinada às inscrições. De acordo com a Prefeitura, o site entrou no horário de verão e interrompeu as inscrições uma hora antes do previsto em edital, no fim da noite desta quarta-feira (31).

A taxa de participação é de R$ 45 para todos os cargos. A oferta é de 151 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 8.143,00. Ao todo, são dois editais. No primeiro, são 142 vagas para cargos da área da Saúde. As oportunidade são para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.153,56 a R$ 8.143,00.

VAGAS ABERTAS

São 10 vagas para cargos de nível fundamental, nove para o nível médio e 123 para candidatos com ensino superior. Somente para o cargo de médico, são 90 oportunidades. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade da prefeitura.

O segundo edital prevê o preenchimento de nove vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. A oferta é de nove vagas, sendo seis e três oportunidades, respectivamente. Haverá ainda formação de cadastro de reserva. A remuneração é de R$ 1.250.