Prefeitura de Vitória divulga resultado do concurso para Educação

Município de Vitória vai contratar professores da educação básica. Crédito: Prefeitura de Vitória

Prefeitura de Vitória divulgou nesta quinta-feira (12) as respostas aos recursos e o resultado final da prova objetiva do concurso público do magistério . Além disso, também foi liberado o resultado preliminar da prova discursiva e da avaliação de títulos.

É bom lembrar que as listas não incluem os cargos de Professor de Educação Física e de Educação básica na função Pedagógica.

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O candidato que não concordar com as notas objetivas podem entrar com recurso das 8h do dia 12 até as 18h do dia 13 de dezembro de 2019.