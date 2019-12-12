Prefeitura de Vitória divulga resultado do concurso para Educação

A Prefeitura de Vitória divulgou nesta quinta-feira (12) as respostas aos recursos e o resultado final da prova objetiva do concurso público do magistério. Além disso, também foi liberado o resultado preliminar da prova discursiva e da avaliação de títulos.
É bom lembrar que as listas não incluem os cargos de Professor de Educação Física e de Educação básica na função Pedagógica.
O candidato que não concordar com as notas objetivas podem entrar com recurso das 8h do dia 12 até as 18h do dia 13 de dezembro de 2019.
O concurso da Prefeitura de Vitória vai preencher 172 vagas na Educação Básica. A remuneração dos profissionais é de R$ 2.099,41, para carga horária de 25 horas semanais. De acordo com a prefeitura, a seleção contou com mais de 20 mil candidatos inscritos.