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Etapas

Prefeitura de Vitória divulga resultado do concurso da Saúde

Processo seletivo oferece um total de 151 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 11:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 11:57
Prefeitura de Vitória contará com 151 novos servidores na área da Saúde Crédito: Ricardo Medeiros
Prefeitura de Vitória divulgou o resultado da prova de títulos (Editais nº 02/2019 e 03/2019) dos candidatos inscritos nos concursos Secretaria Municipal de Saúde.
Candidatos que não concordam com a pontuação objetiva pode entrar com recurso nos dias 27 e 28 de janeiro no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

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A classificação e homologação do resultado final serão realizados após o término de todas as fases do concurso, para todos os cargos.
O concurso público  da Prefeitura de Vitória visa preencher 151 vagas, além da formação de cadastro de reserva.  No total, 24.675 candidatos se inscreveram para a seleção, cujo salário pode chegar a R$ 8.143,00.
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