Prefeitura de Vitória divulga resultado do concurso da Saúde

A Prefeitura de Vitória divulgou o resultado da prova de títulos (Editais nº 02/2019 e 03/2019) dos candidatos inscritos nos concursos Secretaria Municipal de Saúde.
Candidatos que não concordam com a pontuação objetiva pode entrar com recurso nos dias 27 e 28 de janeiro no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
A classificação e homologação do resultado final serão realizados após o término de todas as fases do concurso, para todos os cargos.
O concurso público da Prefeitura de Vitória visa preencher 151 vagas, além da formação de cadastro de reserva. No total, 24.675 candidatos se inscreveram para a seleção, cujo salário pode chegar a R$ 8.143,00.