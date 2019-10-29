Prefeitura de Vitória anula prova de dois cargos do magistério

Concurso para professores da Prefeitura de Vitória oferece 172 vagas Crédito: Flávio Almeida /PMV

Prefeitura de Vitória decidiu anular as provas do concurso público para os cargos de Professor de Educação Básica II - PEBII e Professor de Educação Básica IV  Em Função Pedagógica. O anúncio foi feito no início da noite pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), responsável pela seleção.

Os exames foram aplicados no último domingo (27). A seleção oferece um total de 172 vagas para cargos do magistério. Ao todo, foram mais de 20 mil candidatos inscritos. Para os dois cargos que tiveram os testes cancelados, são 75 vagas.

O Ibade informou, por nota, que em breve serão divulgadas outras informações e data de realização de novas provas. A empresa informou ainda que serão convocados para a nova aplicação somente os candidatos que realizaram as provas no dia 27.

Para os demais cargos, a seleção está mantida. Os gabaritos podem ser conferidos no site www.ibade.org.br

A entrega dos títulos nas datas indicadas na convocação para a etapa está mantida para todos os cargos.

A Prefeitura de Vitória informou que a Comissão do Concurso Público analisou as questões das provas de dois, dos 14 cargos, e constatou que houve questões não programadas, que são de responsabilidade da contratada pelo certame com relação ao conteúdo programático.

A PMV já acionou a empresa nesta segunda-feira (28) quando recebeu os primeiros questionamentos, determinou a anulação das provas para esses dois cargos e vai adotar todas as penalidades cabíveis conforme a legislação, diz a nota.

PROBLEMAS

Pedagogos que realizaram o concurso público da Prefeitura de Vitória neste domingo (27) afirmam que as questões objetivas específicas da área de Pedagogia não estavam de acordo com a descrição do conteúdo apresentado no edital divulgado. A suspeita dos profissionais que fizeram o teste é de que as questões específicas das provas de Pedagogia e Educação Básica II tenham sido trocadas na impressão.

A pedagoga da rede estadual Luzyeri Neves fez as duas provas: Professor de Educação Básica II, no domingo de manhã, e Pedagogia, no domingo à tarde. Segundo ela, durante a primeira prova ela chegou a perceber a diferença, mas não conversou com o fiscal, já durante a segunda prova, para pedagogos, foi que ela teve a certeza do erro.

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"Eu sou pedagoga e resolvi fazer as duas provas, eu estava preparada para os dois conteúdos e durante a prova eu verifiquei que ela cobrava um conteúdo que não estava no edital. Durante a tarde, na prova para Pedagogia, vi que cobrava um conteúdo de fundamental. Eu chamei o fiscal, mas eles não poderiam fazer nada, porque seria erro da gráfica. Eu vou entrar em contato com o IBADE porque está trocada", afirmou a pedagoga.

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) é o órgão responsável pela elaboração da prova.

A também pedagoga Lavínia Mônica Correia fez a prova para a área de Pedagogia e também percebeu a falta de questões específicas da área, sendo cobradas em 19 das 20 questões específicas, perguntas relacionadas a área de Educação Básica II. Lavínia diz que outros professores também reclamaram sobre a prova.

"Eu nunca fiz um concurso tão mal elaborado. De 20 questões específicas da prova de Pedagogia, apenas uma caiu referente ao que o edital publicou sobre a função. Houve troca, o que caiu na prova de Pedagogia deveria estar na de Educação Básica, quem fez de manhã também falou isso", relembra

Lavínia explica que todos os pedagogos com que ela conversou irão entrar com uma ação contra o processo seletivo no Ministério Público do Espírito Santo.

"Nós vamos entrar com recurso no Ministério Público porque faltou respeito com o candidato e foi desorganizado, não houve conferência do que foi elaborado para a função", afirma.

GABARITO

Para os demais cargos, a seleção foi mantida. Os gabaritos já estão disponíveis no site da organizadora. O prazo para recurso contra o gabarito oficial, contra a chave de correção e a entrega dos títulos serão nos dias 30 e 31 de outubro, no endereço eletrônico www.ibade.org.br. Os questionamentos devem estar de acordo com que é estabelecido no edital de abertura do concurso.