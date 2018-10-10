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Prefeitura de Vitória abre seleção para professor temporário

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 11 e 21 de outubro; remuneração pode chegar a R$ 2,6 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 15:45

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 15:45

Oportunidades para trabalhar com contrato temporário Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores de Educação Básica temporários. A remuneração varia de R$ 2.018,67 a R$ 2.685,47, de acordo com a titulação do profissional.
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São duas oportunidades, sendo uma para professor de história e uma para Ciências. A carga horária é de 25 horas semanais e candidato precisa ter licenciatura plena a área que vai concorrer.
As inscrições podem ser feitas das 8 horas do dia 11 de outubro de 2018 até as 23h59 de 21 de outubro de 2018, no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br.
Depois disso, é preciso entregar a documentação no Saguão da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua Arlindo Sodré, 485, bairro Itararé, Vitória. O atendimento será de 16 a 29 de outubro de 2018, das 12h30 às 17h.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de título.
 

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