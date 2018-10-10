Prefeitura de Vitória abre seleção para professor temporário

Oportunidades para trabalhar com contrato temporário Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores de Educação Básica temporários. A remuneração varia de R$ 2.018,67 a R$ 2.685,47, de acordo com a titulação do profissional.

São duas oportunidades, sendo uma para professor de história e uma para Ciências. A carga horária é de 25 horas semanais e candidato precisa ter licenciatura plena a área que vai concorrer.

As inscrições podem ser feitas das 8 horas do dia 11 de outubro de 2018 até as 23h59 de 21 de outubro de 2018, no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br

Depois disso, é preciso entregar a documentação no Saguão da Secretaria Municipal de Educação, que fica na Rua Arlindo Sodré, 485, bairro Itararé, Vitória. O atendimento será de 16 a 29 de outubro de 2018, das 12h30 às 17h.

O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de título.