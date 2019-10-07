Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar temporários

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar profissionais temporários Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

Prefeitura de Vitória vai contratar cirurgião-dentista e terapeuta ocupacional temporários . As regras da seleção foram publicadas no Diário Oficial municipal desta sexta-feira (4).

Para se inscrever, o candidato precisa ter nível superior e experiência profissional. Os cirurgiões dentistas devem ter exercício profissional de no mínimo 12 meses, enquanto para o terapeuta ocupacional de seis meses.

A remuneração para o cirurgião é de R$ 3.198,30, para carga horária de 20 horas semanais, e do terapeuta ocupacional de R$ 2.330,61, para 30 horas.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico da prefeitura , das 8h do dia 8 de outubro de 2019 até as 23h59 do dia 17 de outubro de 2019.

Após se inscrever, o candidato precisa entregar a documentação no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro / Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento ocorre no período de 10 a 23 de outubro, das 12h às 18 horas.