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Saúde

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar temporários

Oportunidades são para os cargos de cirurgião-dentista e terapeuta ocupacional

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2019 às 10:02
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar profissionais temporários Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
Prefeitura de Vitória vai contratar cirurgião-dentista e terapeuta ocupacional temporários. As regras da seleção foram publicadas no Diário Oficial municipal desta sexta-feira (4).
Para se inscrever, o candidato precisa ter nível superior e experiência profissional. Os cirurgiões dentistas devem ter exercício profissional de no mínimo 12 meses, enquanto para o terapeuta ocupacional de seis meses.
A remuneração para o cirurgião é de R$ 3.198,30, para carga horária de 20 horas semanais, e do terapeuta ocupacional de R$ 2.330,61, para 30 horas.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico  da prefeitura, das 8h do dia 8 de outubro de 2019 até as 23h59 do dia 17 de outubro de 2019.
Após se inscrever, o candidato precisa entregar a documentação no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro / Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento ocorre no período de 10 a 23 de outubro, das 12h às 18 horas.
O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
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