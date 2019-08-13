Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar guarda-vidas

Guarda-vidas em atuação nas praias de Vitória Crédito: Diego Alves/PMV

processo seletivo simplificado para contratar 40 guarda-vidas. Do total de oportunidades, duas são para pessoas com deficiência. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Prefeitura de Vitória , Capital do Espírito Santo , vai abrirpara contratar 40 guarda-vidas. Do total de oportunidades, duas são para pessoas com deficiência. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

remuneração é de R$ 1.278,79. Os guarda-vidas vão trabalhar 200 horas mensais, em regime de escala. Os contratos serão temporários.

Para participar da seleção, os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas. Os selecionados irão atuar no serviço de salvamento marítimo e no projeto Praia Acessível.

sistemasrh.vitoria.es.gov.br, onde constam o edital e a ficha de inscrição online. Os interessados poderão se inscrever das 8 horas do dia 14 de agosto até as 23h59 do dia 23 de agosto de 2019. A inscrição será realizada pelo site, onde constam o edital e a ficha de inscrição online.

Feito isso, é necessário comparecer ao guichê de atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro, que fica no prédio da prefeitura, em Bento Ferreira, munido do comprovante de pedido de inscrição e da documentação comprobatória em envelope grampeado, no período de 16 a 29 de agosto, das 13 às 18 horas.