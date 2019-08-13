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Temporários

Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar guarda-vidas

São contratados 40 profissionais que vão fazer a segurança nas praias da Capital

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 11:52

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

13 ago 2019 às 11:52
Guarda-vidas em atuação nas praias de Vitória Crédito: Diego Alves/PMV
A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 40 guarda-vidas. Do total de oportunidades, duas são para pessoas com deficiência. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
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A remuneração é de R$ 1.278,79. Os guarda-vidas vão trabalhar 200 horas mensais, em regime de escala. Os contratos serão temporários.
Para participar da seleção, os candidatos precisam ter o ensino fundamental completo e curso de formação de guarda-vidas. Os selecionados irão atuar no serviço de salvamento marítimo e no projeto Praia Acessível.
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Os interessados poderão se inscrever das 8 horas do dia 14 de agosto até as 23h59 do dia 23 de agosto de 2019. A inscrição será realizada pelo site sistemasrh.vitoria.es.gov.br, onde constam o edital e a ficha de inscrição online.
Feito isso, é necessário comparecer ao guichê de atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro, que fica no prédio da prefeitura, em Bento Ferreira, munido do comprovante de pedido de inscrição e da documentação comprobatória em envelope grampeado, no período de 16 a 29 de agosto, das 13 às 18 horas.
O processo seletivo será realizado em duas etapas. Na primeira, haverá avaliação das inscrições (verificar se o candidato apresentou todos os documentos exigidos para inscrição e comprovação do requisito) e a segunda de Teste de Aptidão Física (TAF).
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