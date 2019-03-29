Prefeitura de Vitória abre processo seletivo; salário de até R$ 5,5 mil

A Prefeitura Municipal de Vitória, por intermédio da Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação (Seges) abriu processo seletivo simplificado em caráter de urgência para quatro vagas, além de cadastro de reserva. A remuneração chega a R$ R$ 5.535,22.

edital As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet. Os interessados têm a partir das 8h do dia 3 de abril e terminam no dia 12 do mesmo mês. Mais informações você confere no

As oportunidades são para os cargos de analista em gestão público (estatístico); bibliotecário; nutricionista e engenheiro eletricista. Todas as vagas são para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

AS OPORTUNIDADES

Analista em gestão pública

Requisitos: Ensino superior completo em Estatística e registro profissional no Conselho Regional de Classe

Salário: R$ 2.851,28

Bibliotecário

Requisitos: Curso superior completo em Biblioteconomia e registro profissional no Conselho Regional de Classe

Salário: R$ 2.851,28

Engenheiro eletricista

Requisitos: Curso superior completo em Engenharia Elétrica e registro profissional no Conselho Regional de Classe

Salário: R$ 5.535,22

Nutricionista

Requisitos: Curso superior completo em Nutrição e registro profissional no Conselho Regional de Classe

Salário: R$ R$ 2.987,98

Inscrições: Exclusivamente pelo site Exclusivamente pelo, a partir das 8h do dia 3 de abril até às 23h59 do dia 12 de abril

OUTRAS PREFEITURAS

As prefeituras de Guarapari, Santa Teresa, Fundão e Castelo estão com processo seletivo aberto com vagas para diferentes níveis de escolaridade. Além da remuneração mensal, há vale transporte, vale alimentação, entre outros. Há cargos em que os benefícios ultrapassam R$ 9 mil.

Em Guarapari, as vagas de Ensino Médio são para de cuidador (06), educador social (01) e de informática (01). E, para as de Ensino Fundamental, há vaga de cozinheiro (1) e auxiliar de serviços gerais (02). A remuneração, dependendo do cargo pretendido, chega a R$ 5.074,86. Os interessados têm até o dia 27 de março para fazer a inscrição.

edital . Nesta terça-feira (26), por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), a Prefeitura de Guarapari abriu vagas temporárias para cuidador (05), educador social (1); oficineiro(a) de informática (01); cozinheiro(a) (01) e auxiliar de serviços gerais (02). Mais detalhes podem ser conferidos no

Inscrições: nos dias 26 e 27 de março, na Secretaria Municipal de Trabalho Assistência e Cidadania, situada a Rua Santo Antônio, n°141, Muquiçaba, Guarapari -ES, nos horários de 9h as 11h e de 13:00 h às 17h.

CASTELO

edital. A Prefeitura de Castelo abriu uma vaga para o cargo de Procurador Municipal. Os interessados devem ter bacharel em Direito, registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelo menos três anos no patrocínio de causas judiciais. A remuneração mensal é de R$ 2.744,11, com auxílio alimentação de R$ 200,00 e vale-feira R$ 8,00. Mais informações podem ser conferidas no

Inscrições: Até o dia 2 de abril, na Sede da Procuradoria Geral, localizada à Rua Antonio Machado, n° 35, Centro, Castelo/ES, de 8h Às 15h.

SANTA TERESA

edital Em Santa Teresa, há oportunidades de cadastro de reserva para os cargos de técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e médico. A jornada de trabalho semanal varia de 30 a 40 horas. Veja mais informações no site, em que está disponívelpara cada cargo.

Cargos: técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal e médico