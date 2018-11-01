Prefeitura de Vitória abre inscrição para curso de corte de cabelo e barbearia

Curso de corte de cabelo é mais uma oportunidade de os alunos conquistarem um novo espaço no mercado de trabalho Crédito: Leonardo Silveira / PMV

A Prefeitura de Vitória, por meio do Serviço de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), vai abrir inscrições para o curso de "Corte de Cabelo Masculino e Barbearia". As aulas são de graça.

Os interessados poderão se inscrever de 5 a 8 de novembro e as aulas serão realizadas de 14 de novembro a 14 de dezembro, pela manhã. O atendimento ocorre nas Unidades de Inclusão Produtiva de São Pedro ou da Escola da Vida e os candidatos devem levar o CPF, documento de identidade e comprovante de residência.

São 60 horas de curso, que ensinará técnicas mais usadas em corte de cabelo, aparo de barba e bigode, além de dar orientações sobre qualidade no atendimento e cálculo de preços dos serviços. As aulas são práticas.

Para participar do curso, é necessário ser morador de Vitória e que seja atendido pela rede de assistência social do município, especialmente pessoas atendidas nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e inscritas no CadÚnico que tenham, no mínimo, 18 anos.

Todo o material utilizado será gratuito. Os alunos com 75% de frequência receberão certificado. Como todas as capacitações ofertadas pela Semas, o objetivo é contribuir para o aumento das oportunidades de ocupação e renda das famílias, permitindo o acesso ao mundo do trabalho.

SAIBA MAIS

Curso Corte de Cabelo Masculino e Barbearia (60 horas)

Pré-inscrição: de 5 a 8 de novembro

Locais das pré-inscrições:

UIP Escola da Vida - rodovia Serafim Derenzi, São José, em frente ao Banestes. Telefone: 3332-5976

UIP São Pedro - rodovia Serafim Derenzi, 4684, São Pedro, ao lado do PA de São Pedro. Telefone: 3233-8211

Aulas: de 14 de novembro a 14 de dezembro