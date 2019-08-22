Prefeitura de Vila Velha lança edital de concurso em novembro

Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1500 vagas Crédito: Luiz Eduardo Neves/Semcom Vila Velha

De acordo com o secretário de Administração do município, Rafael Gumiero, a previsão é que o edital seja publicado em novembro e as provas aplicadas em janeiro. Ele informou que as vagas sejam divididas em, pelo menos, três editais.

“A partir de agora precisamos formalizar o contrato com a empresa, para, em seguida, definir o plano de trabalho, os conteúdos programáticos e a validação final e a publicação dos editais”, destacou.

O concurso da Prefeitura de Vila Velha vai preencher cargos nas áreas da Saúde Educação e Administrativa, além do Instituto de Previdência. A homologação dos resultados está prevista para março de 2020.

“A seleção tem como objetivo a qualificação dos quadros da prefeitura, a reposição de algumas vagas e a substituição de profissionais em designação temporária”, afirmou Gumiero.