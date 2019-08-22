Prefeitura de Vila Velha lança edital de concurso em novembro

O concurso público da Prefeitura de Vila Velha será organizado pelo Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Idabe). O edital de dispensa de licitação, mediante chamamento público, foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (22). O processo seletivo vai oferecer mais de 1.500 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 4.536.
De acordo com o secretário de Administração do município, Rafael Gumiero, a previsão é que o edital seja publicado em novembro e as provas aplicadas em janeiro. Ele informou que as vagas sejam divididas em, pelo menos, três editais.
“A partir de agora precisamos formalizar o contrato com a empresa, para, em seguida, definir o plano de trabalho, os conteúdos programáticos e a validação final e a publicação dos editais”, destacou.
“A seleção tem como objetivo a qualificação dos quadros da prefeitura, a reposição de algumas vagas e a substituição de profissionais em designação temporária”, afirmou Gumiero.