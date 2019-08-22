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Várias áreas

Prefeitura de Vila Velha lança edital de concurso em novembro

Vila Velha vai abrir concurso com 1500 vagas para cargos das áreas da Educação, Saúde e Administrativa, além do Instituto de Previdência

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 09:43

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

22 ago 2019 às 09:43
Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1500 vagas Crédito: Luiz Eduardo Neves/Semcom Vila Velha
O concurso público da Prefeitura de Vila Velha será organizado pelo Instituto de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Idabe). O edital de dispensa de licitação, mediante chamamento público, foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (22). O processo seletivo vai oferecer mais de 1.500 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 4.536.
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De acordo com o secretário de Administração do município, Rafael Gumiero, a previsão é que o edital seja publicado em novembro e as provas aplicadas em janeiro. Ele informou que as vagas sejam divididas em, pelo menos, três editais.
“A partir de agora precisamos formalizar o contrato com a empresa, para, em seguida, definir o plano de trabalho, os conteúdos programáticos e a validação final e a publicação dos editais”, destacou.
> 10 concursos previsto para o segundo semestre
O concurso da Prefeitura de Vila Velha vai preencher cargos nas áreas da Saúde, Educação e Administrativa, além do Instituto de Previdência. A homologação dos resultados está prevista para março de 2020.
“A seleção tem como objetivo a qualificação dos quadros da prefeitura, a reposição de algumas vagas e a substituição de profissionais em designação temporária”, afirmou Gumiero.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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