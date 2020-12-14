Prefeitura de Vila Velha contrata médico plantonista temporário

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação emergencial de médicos clínico geral plantonista e ginecologista obstetra plantonista. O salário gira em torno de R$ 6.800.
Os profissionais irão atuar no no Pronto Atendimento e na Maternidade de Cobilândia. As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 15 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico da prefeitura.
De acordo com a prefeitura, a seleção emergencial tem como objetivo atender as necessidades como reposição de férias, afastamento de grupo de risco e aumento de demanda para atendimento de urgência e emergência.