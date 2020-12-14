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Urgência e emergência

Prefeitura de Vila Velha contrata médico plantonista temporário

Oportunidades são para médicos clínico geral plantonista e ginecologista obstetra plantonista; inscrições seguem até o dia 15 de dezembro de 2020

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 14:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 14:52
Médico clínico geral
Atendimento médico em Vila Velha vai ganhar reforço de pessoal Crédito: Alterfines / Pixabay
Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a contratação emergencial de médicos clínico geral plantonista e ginecologista obstetra plantonista. O salário gira em torno de R$ 6.800.
Os profissionais irão atuar no no Pronto Atendimento e na Maternidade de Cobilândia. As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 15 de dezembro de 2020, no endereço eletrônico da prefeitura
De acordo com a prefeitura, a seleção emergencial tem como objetivo atender as necessidades como reposição de férias, afastamento de grupo de risco e aumento de demanda para atendimento de urgência e emergência.

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