Prefeitura de Vila Velha abre seleção para médicos

A Prefeitura de Vila Velha vai contratar médicos temporários. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. A remuneração varia de R$ 4.880,00 a R$ 8.805,79.
Os interessados podem se inscrever no site www.vilavelha.es.gov.br, até às 23h do dia 8 de fevereiro de 2018.
O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.
A validade da seleção é de 12 meses, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por até igual período.
Especialidades
Médico endocrinologista - 20h
Médico endocrinologista pediatra - 20h
Médico gastroenterologista pediatra - 20h
Médico geriatra - 20h
Médico Infectologista Adulto - 20h
Médico Neurologista Pediátrico - 20h
Médico Neurologista - 20h
Médico Ginecologista Obstetra Plantonista - 20h
Médico pediatra plantonista - com experiência em neonatologia - 20h
Médico Otorrinolaringologista - 20h
Médico Pneumologista Adulto - 20h
Médico Proctologista - 20h
Médico Psiquiatra Adulto - 20h
Médico Psiquiatra Adulto - 40h