Prefeitura de Vila Velha abre seleção para médicos

A Prefeitura de Vila Velha vai contratar médicos temporários. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. A remuneração varia de R$ 4.880,00 a R$ 8.805,79.

Os interessados podem se inscrever no site www.vilavelha.es.gov.br , até às 23h do dia 8 de fevereiro de 2018.

O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório.

A validade da seleção é de 12 meses, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por até igual período.

Especialidades

Médico endocrinologista - 20h

Médico endocrinologista pediatra - 20h

Médico gastroenterologista pediatra - 20h

Médico geriatra - 20h

Médico Infectologista Adulto - 20h

Médico Neurologista Pediátrico - 20h

Médico Neurologista - 20h

Médico Ginecologista Obstetra Plantonista - 20h

Médico pediatra plantonista - com experiência em neonatologia - 20h

Médico Otorrinolaringologista - 20h

Médico Pneumologista Adulto - 20h

Médico Proctologista - 20h

Médico Psiquiatra Adulto - 20h