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Temporários

Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo para médicos

Remuneração varia de R$ 4 a 8 mil; candidatos poderão se inscrever até o dia 7 de dezembro de 2018

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 13:56
Atendimento médico será feito nas unidades de saúde de Vila Velha Crédito: arquivo
A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 4 mil a R$ 8 mil. O prazo para se inscrever segue até 7 de dezembro de 2018.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as contratações serão em 16 especialidades. As vagas foram abertas, conforme a prefeitura, para evitar desassistências do atendimento médico, especialmente aos moradores da Região 5 (Grande Terra Vermelha) - onde estavam concentradas as equipes de médicos de nacionalidade cubana do Programa Mais Médicos - do Governo Federal, os quais tiveram seus contratos de trabalho rescindidos por decisão unilateral do governo de Cuba.
A inscrição é gratuita e pode ser feita no site www.vilavelha.es.gov.br, até as 23h do dia 7 de dezembro de 2018.
As chances são para médico endocrinologista, infectologista, reumatologista, urologista, cardiologia, do trabalho, especialista em medicina de família e comunidade, ginecologista e obstetra, neurologista, pediatra, pneumologista e psiquiatra.
 

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