Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo para médicos

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para a contratação de médicos temporários. A remuneração varia de R$ 4 mil a R$ 8 mil. O prazo para se inscrever segue até 7 de dezembro de 2018.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as contratações serão em 16 especialidades. As vagas foram abertas, conforme a prefeitura, para evitar desassistências do atendimento médico, especialmente aos moradores da Região 5 (Grande Terra Vermelha) - onde estavam concentradas as equipes de médicos de nacionalidade cubana do Programa Mais Médicos - do Governo Federal, os quais tiveram seus contratos de trabalho rescindidos por decisão unilateral do governo de Cuba.