Prefeitura de Vila Pavão abre seleção com salário de até R$ 10 mil

Prefeitura de Vila Pavão abre seleção para preencher cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Vila Pavão vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.452,80 a R$ 10.080,00, acrescidos de R$ 300,00, referente ao vale alimentação com carga horária de 20 a 40 horas. A seleção vai preencher cadastro de reserva.

As oportunidades são para assistente jurídico, fonoaudiólogo, Médico ESF, médico clínico geral, médico clínico geral (programa hanseníase e tuberculose), médico clínico geral (programa saúde mental), médico pediatra , professor intérprete de libras e técnico agrícola.

As inscrições poderão ser feitas no período de 14 a 16 de maio, na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que fica na Rua Alberto Wutke, 55, bairro Ondina, Vila Pavão. O atendimento ocorre das 13h às 16h.