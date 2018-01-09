Prefeitura de Viana terá concurso para Guarda Municipal

Prefeitura de Viana vai contratar 50 guardas municipais Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Viana vai abrir concursos público com 50 vagas para guarda municipal. Os candidatos vão precisar ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 45 anos de idade. A remuneração é de R$ 1,2 mil, para carga horária de 40 horas semanais.

A Lei º 2.918, que cria a Guarda do município, foi publicada desta terça-feira (9) no Diário Municipal.

Conforme a prefeitura, no final de janeiro será feita a licitação para escolha da empresa organizadora do certame. A seleção está prevista para ocorrer ainda este ano.

De acordo com a lei, o Curso de Formação de Guarda Municipal é uma etapa do concurso público, com aprovação em capacitação física e avaliação psicológica, entre outros, tendo caráter eliminatório.

Aos candidatos participantes do Curso de Formação será concedida ajuda de custo mensal não superior a 80% do vencimento fixado para o cargo, não se configurando qualquer tipo de vínculo com o Município neste período.