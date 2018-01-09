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Prefeitura de Viana terá concurso para Guarda Municipal

Oferta será de 50 vagas

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 19:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 19:26
Prefeitura de Viana vai contratar 50 guardas municipais Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana vai abrir concursos público com 50 vagas para guarda municipal. Os candidatos vão precisar ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 45 anos de idade. A remuneração é de R$ 1,2 mil, para carga horária de 40 horas semanais. 
A Lei º 2.918, que cria a Guarda do município, foi publicada desta terça-feira (9) no Diário Municipal.
Conforme a prefeitura, no final de janeiro será feita a licitação para escolha da empresa organizadora do certame. A seleção está prevista para ocorrer ainda este ano.
De acordo com a lei, o Curso de Formação de Guarda Municipal é uma etapa do concurso público, com aprovação em capacitação física e avaliação psicológica, entre outros, tendo caráter eliminatório.
Aos candidatos participantes do Curso de Formação será concedida ajuda de custo mensal não superior a 80% do vencimento fixado para o cargo, não se configurando qualquer tipo de vínculo com o Município neste período.
Entre as atribuições do cargo estão a de realizar o patrulhamento preventivo no município, garantir a preservação da segurança, e oferecer apoio ao monitoramento permanente das áreas de risco.

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