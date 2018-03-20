Prefeitura de Viana seleciona professores em designação temporária

As inscrições devem ser realizadas pelo site da prefeitura Crédito: Divulgação

site da prefeitura, até as 18h de sexta-feira (23). A Secretaria de Educação, Esportes e Lazer de Viana abriu processo seletivo simplificado para contratação de professores. As inscrições devem ser realizadas pelo, até as 18h de sexta-feira (23).

As oportunidades são para designação temporária para profissionais da área de Conhecimento e Componente Curricular com salário de R$ 1.437,01 a R$ 2.572,10.

O processo de seleção será realizado em duas etapas, sendo a primeira a própria inscrição, que terá caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa é a de prova de títulos.