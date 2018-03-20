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  • Prefeitura de Viana seleciona professores em designação temporária
Salário de até R$ 2.572

Prefeitura de Viana seleciona professores em designação temporária

Salário pode variar de R$ 1.437,01 a R$ 2.572,10

Publicado em 20 de Março de 2018 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 11:48
As inscrições devem ser realizadas pelo site da prefeitura Crédito: Divulgação
A Secretaria de Educação, Esportes e Lazer de Viana abriu processo seletivo simplificado para contratação de professores. As inscrições devem ser realizadas pelo site da prefeitura, até as 18h de sexta-feira (23).
As oportunidades são para designação temporária para profissionais da área de Conhecimento e Componente Curricular com salário de R$ 1.437,01 a R$ 2.572,10.
O processo de seleção será realizado em duas etapas, sendo a primeira a própria inscrição, que terá caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa é a de prova de títulos.
A seleção tem validade de um ano, podendo ser prorrogada por mais um.

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