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Salário de até R$ 1,2 mil

Prefeitura de Viana seleciona assistentes de alfabetização

Voluntários podem receber até R$ 1,2 mil se trabalharem 40 horas por semana

Publicado em 21 de Março de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 12:24
Prefeitura de Viana seleciona assistentes de alfabetização Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana seleciona assistentes de alfabetização voluntários para o Programa Mais Alfabetização, que estará presente em 18 escolas municipais de ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas por e-mail até as 13h do dia 22 de março.
Os assistentes vão receber R$ 150 por turma em que atuarem por cinco horas semanais. Cada assistente pode trabalhar com até oito turmas, distribuídas nos dois turnos, chegando a receber até R$ 1.200 por 40 horas semanais. Confira o edital.
Para participar, é preciso ter licenciatura em Pedagogia e experiência com alfabetização. Estudantes a partir do 5º período também podem se candidatar. Pessoas que possuem vínculo com a prefeitura não podem concorrer.
Inscrição
A seleção em Viana será por meio de análise de Currículo, com dados pessoais (endereço, telefone e e-mail atualizados), informações acadêmicas e profissionais. Para se candidatar, essas informações devem ser enviadas para o email [email protected].

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