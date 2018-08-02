Prefeitura de Viana abre seleção para contratar temporários

Inscrições para o processo seletivo poderão ser feitas pelo endereço eletrônico da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Viana abriu processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior.

A jornada de trabalho é de 30 ou 40 horas semanais e remunerações varia de R$ 954,00 e R$ 1.623,91. De acordo com o edital, as vagas são para os cargos de Educador Físico, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Agente Cadastrador e Educador Social, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. As inscrições podem ser feitas até as 12h do dia 13 de agosto, no endereço eletrônico www.viana.es.gov.br

OUTRAS SELEÇÕES

PREFEITURA DE JOÃO NEIVA

Oportunidades para os cargos de assistente social, psicólogo, motorista, advogado e agente de abordagem social. A remuneração varia de R$ 1.166,01 e R$ 1.982,22, mais auxílio-alimentação de R$ 200,00. O atendimento ocorre na Recepção da Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, que fica na Rua Pedro Zangrande, 125, Centro, João Neiva, nos dias 20 e 21 de agosto, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

PREFEITURA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Seleção para a contratação de profissionais de níveis fundamental e superior. A oferta é de cinco vagas, além da formação de cadastro reserva. As chances são para atendente de consultório (1), dentário do psf, atendente do PSF, auxiliar de enfermagem do PSF, cirurgião dentista do PSF (3), enfermeiro do PACS (1), enfermeiro do PSF; médico do PSF; motorista do PSF e servente do PSF. A remuneração varia de R$ 937,00 a R$ 10.778,42. Inscrições no site www.agoraconsultoria.srv.br, a partir das 8h do dia 6 até ás 20h de 16 de agosto.