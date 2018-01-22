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13 vagas

Prefeitura de Viana abre seleção para contratar temporários

Vários níveis de escolaridade; inscrições a partir de quarta-feira (24)

Publicado em 22 de Janeiro de 2018 às 18:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2018 às 18:20
Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de vários níveis de escolaridade. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
A oferta é de 13 vagas. Há uma chance para cada uma dos seguintes cargos: Assistente Social, Educador Físico, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Agente Cadastrador, Cuidador Social, Educador Social, Instrutor de Oficina, Oficial Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista. A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.623,91.
As inscrições poderão ser feitas no site www.viana.es.gov.br, no período de 24 de janeiro de 2018, a partir das 12 horas até as 12 horas do dia 29 de janeiro de 2018.
 

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