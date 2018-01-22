Prefeitura de Viana abre seleção para contratar temporários

A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de vários níveis de escolaridade. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

A oferta é de 13 vagas. Há uma chance para cada uma dos seguintes cargos: Assistente Social, Educador Físico, Nutricionista, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Agente Cadastrador, Cuidador Social, Educador Social, Instrutor de Oficina, Oficial Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais e Motorista. A remuneração varia de R$ 954 a R$ 1.623,91.