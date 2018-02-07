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Qualificação

Prefeitura de Viana abre inscrição para cursos de qualificação

Oportunidades são para os cursos de Merendeira e Doces Cristalizados, Geleias e Conservas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 16:12

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 16:12

Entre as opções, há vagas para cursos para aprender fazer geleias Crédito: Shutterstock
A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para dois cursos de qualificação. As aulas vão começar em março e as oportunidades estão disponíveis apenas para moradores do município.
As chances são para os cursos de Merendeira e Doces Cristalizados, Geleias e Conservas. Os interessados podem procurar a Agência de Empregos de Viana ou os CRAS (Campo Verde, Vale do Sol, Marcílio de Noronha, Viana Sede), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, para se inscrever.
São mais de 30 novas oportunidades que estão sendo oferecidas por meio de parceria do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense, o Gerar, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Rural Patronal de Viana.
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Curso de Merendeira
Data: de 6 a 9 de março
Horário: 8 às 17
Local: Centro de Qualificação Profissional
Vagas: 17
Curso Doces Cristalizados, Geleias e Conservas
Data: 13 a 15 de março
Horário: 8 às 17
Local: Centro de Qualificação Profissional
Vagas: 17
 

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