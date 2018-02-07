Prefeitura de Viana abre inscrição para cursos de qualificação

Entre as opções, há vagas para cursos para aprender fazer geleias Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para dois cursos de qualificação. As aulas vão começar em março e as oportunidades estão disponíveis apenas para moradores do município.

As chances são para os cursos de Merendeira e Doces Cristalizados, Geleias e Conservas. Os interessados podem procurar a Agência de Empregos de Viana ou os CRAS (Campo Verde, Vale do Sol, Marcílio de Noronha, Viana Sede), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, para se inscrever.

São mais de 30 novas oportunidades que estão sendo oferecidas por meio de parceria do Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense, o Gerar, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Sindicato Rural Patronal de Viana.

Data: de 6 a 9 de março

Horário: 8 às 17

Local: Centro de Qualificação Profissional

Vagas: 17

Curso Doces Cristalizados, Geleias e Conservas

Data: 13 a 15 de março

Horário: 8 às 17

Local: Centro de Qualificação Profissional

Vagas: 17