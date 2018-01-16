Prefeitura de Viana abre 270 vagas para área da Saúde

Prefeitura de Viana contrata profissionais temporários da área da Saúde Crédito: Divulgação





A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo simplificado para seleção, contratação e cadastro de reserva de profissionais da área da Saúde em caráter de designação temporária. A oferta é de 270 vagas, que serão preenchidas de acordo com a necessidade da rede municipal de saúde.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário, Atendente, Técnico de Enfermagem para Saúde Básica, Técnico de Enfermagem de Urgência e Emergência e Técnico de Laboratório. A carga horária desses profissionais é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 954,00.

A seleção conta ainda com vagas de nível superior, com remuneração de R$ 1.623,91 para Assistente Social, Biólogo, Enfermeiro para Unidade Básica e para Urgência e Emergência, Farmacêutico, Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Há também chances para Odontólogo com especialidade em Endodontia e Bucomaxilo, o salário é de R$ 1.499,52, com carga horária de 20 horas. Para médico Veterinário, o salário é de R$ 1.954,54, com 24 horas semanais.

Os médicos para atendimento pediátrico, urgência e emergência pediátrica, bem como atendimento ginecológico a carga horária é de 20 horas e o salário de R$ 3.189,58.

As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 17 de janeiro de 2018, no site www.viana.es.gov.br.