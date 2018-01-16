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Prefeitura de Viana abre 270 vagas para área da Saúde

Há chances para vários níveis de escolaridade

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 13:28
Prefeitura de Viana contrata profissionais temporários da área da Saúde Crédito: Divulgação
 
A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para o processo simplificado para seleção, contratação e cadastro de reserva de profissionais da área da Saúde em caráter de designação temporária. A oferta é de 270 vagas, que serão preenchidas de acordo com a necessidade da rede municipal de saúde.
As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário, Atendente, Técnico de Enfermagem para Saúde Básica, Técnico de Enfermagem de Urgência e Emergência e Técnico de Laboratório. A carga horária desses profissionais é de 40 horas semanais e o salário é de R$ 954,00.
A seleção conta ainda com vagas de nível superior, com remuneração de R$ 1.623,91 para Assistente Social, Biólogo, Enfermeiro para Unidade Básica e para Urgência e Emergência, Farmacêutico, Bioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
Há também chances para Odontólogo com especialidade em Endodontia e Bucomaxilo, o salário é de R$ 1.499,52, com carga horária de 20 horas. Para médico Veterinário, o salário é de R$ 1.954,54, com 24 horas semanais.
Os médicos para atendimento pediátrico, urgência e emergência pediátrica, bem como atendimento ginecológico a carga horária é de 20 horas e o salário de R$ 3.189,58.
As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 17 de janeiro de 2018, no site www.viana.es.gov.br.
 

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