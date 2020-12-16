Prefeitura de Venda Nova do Imigrante abre seleção para contratar DTs

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, município da região Serrana do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. São oferecidas 49 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade para atender várias secretarias do município. Os salários variam de R$ 16,34 por hora-aula a R$ 10.630,79, de acordo com o cargo e a jornada de trabalho. Clique aqui para ver o edital.
Os interessados podem se inscrever de 22 de dezembro de 2020 até o dia 6 de janeiro de 2021, no site da prefeitura.
A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos. Os contratos terão a duração de doze meses, podendo ter a duração prorrogada por mais um ano de acordo com interesse e necessidade da administração.
Confira as oportunidades
- Secretaria de Finanças: agente administrativo (1), almoxarife, cozinheiro (2), motorista (2), servente (5), técnico em informática, vigia (1) e auxiliar de arrecadação.
- Secretaria de Agricultura: médico veterinário
- Serviço de Inspeção Municipal e Secretaria de Meio Ambiente: fiscal de meio ambiente.
- Secretaria de Esporte e Lazer: professor de atletismo, professor de basquete, professor de futsal, professor de ginástica localizada, professor de ginástica rítmica, professor de handebol, instrutor de karatê, professor de vôlei e professor de xadrez.
- Secretaria de Turismo, Cultura e Artesanato: bibliotecário e instrutor musical.
- Secretaria de Assistência Social: assistente social (1), auxiliar de karatê, coordenador de abrigo institucional (1), cuidador de abrigo institucional, educador social, instrutor de artesanato, instrutor de artesanato em mármore e granito, instrutor de dança, instrutor de criatividade e expressão, instrutor de informática, instrutor de karatê, instrutor de música e canto, instrutor de pintura em geral, instrutor de teatro, instrutor de violão, orientador social, professor de educação física, pedagogo e psicólogo (1).
- Secretaria de Educação: professor PA (6), pedagogo (4), professor PA ou PB de atendimento educacional especializado deficiência intelectual; professor PB de atendimento educacional especializado - libras (Anos Finais do Ensino Fundamental), professor PA ou PB de atendimento educacional especializado - braille (Educação Infantil e Ensino Fundamental), professor de arte, professor de ciências, professor educação física, professor de ensino religioso, professor de geografia, professor de letras/inglês (1), professor de matemática (1), professor de letras/português (1), auxiliar de sala (2) e motorista para transporte de ônibus escolar (2).
- Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana e Secretaria de Interior e Transportes: braçal (10), calceteiro (1), coveiro, pedreiro (1), operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas pesadas (1), eletricista, fiscal de obras e postura e engenheiro civil.
- Secretaria de Saúde: médico ESF, enfermeiro ESF, odontólogo ESF, auxiliar de enfermagem ESF, auxiliar de saúde bucal ESF, motorista ESF, agente comunitário de saúde (4), assistente social, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, cirurgião dentista, farmacêutico, médico clínico geral (1), médico veterinário, médico especialista ginecologista; médico especialista cirurgião; médico especialista pediatra, motorista, técnico de enfermagem e fiscal sanitário.