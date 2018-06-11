Prefeitura de Santa Teresa contrata profissionais de nível superior

Prefeitura de Santa Teresa Crédito: Reprodução intenet

A Prefeitura de Santa Teresa está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa a contratação de profissionais temporários. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social.

A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para os cargos de Psicólogo, Assistente Social, Pedagogo e Professor de Educação Física. A remuneração chega a R$ 1.955,15.

As inscrições serão realizadas na Sala dos conselhos, anexo a Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na Rua Darly Nerty Vervloet, 446, Centro, Santa Teresa, até no período de 9 a 17 de julho de 2018. O atendimento ocorre das 8 às 11 horas e das 12h30 às 15h30.

O Processo Seletivo será constituído por Análise de Currículo

CONFIRA OS CARGOS

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA MA PAII

Salário Base: R$ 1.955,15

Carga Horária: 40 horas semanais.

Requisito: Graduação em Educação Física com registro no CREF-ES.

PSICÓLOGO

Salário Base: R$ 1.984,38

Carga Horária: 30 horas semanais.

Requisito: Graduação em Psicologia com Registro no Conselho Regional de Psicologia.

PEDAGOGO

Salário Base: R$ 1.572,60

Carga Horária: 30 horas semanais.

Requisito: Graduação em Pedagogia.

ASSISTENTE SOCIAL

Salário Base: R$ 1.790,22

Carga Horária: 30 horas semanais.