Prefeitura de Santa Teresa abre seleção para temporários

Concurso Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Santa Teresa vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais para o cadastro reserva nos cargos de Acompanhante Escolar e Auxiliar de Professor.

Os aprovados atuarão na Secretaria Municipal de Educação em jornada de trabalho de 30h semanais. A remuneração será de R$ 954.

Para participar, é preciso o candidato deve ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações militares e eleitorais, possuir certificado, devidamente registrado de conclusão de curso de nível médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão oficial do Sistema de Ensino.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 22 e 23 de janeiro de 2018, Avenida Jerônimo Vervloett, 145, Centro, Santa Teresa - ES, no Polo Uab. O atendimento ocorre das 8h às 11h e das 12h30 às 15h30.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos.